 Сирійців з українськими паспортами затримали в Греції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2019

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Новини

Сирійців з українськими паспортами затримали в Греції

Сирійські мігранти намагалися вилетіти з Афін до Цюриха за українськими паспортами, видаючи себе за волейболістів.

Міжнародний аеропорт Афін (архівне фото)

Міжнародний аеропорт Афін (архівне фото)

Грецька поліція у неділю, 22 вересня, повідомила про затримання десятьох мігрантів з Сирії, котрі намагалися перетнути кордон за українськими паспортами. Затримання відбулося 21 вересня в міжнародному аеропорту Афін.

Сирійці спробували видати себе за членів української волейбольної команди. Вони були вдягнені в однакому спортивну форму, несли однакові спортивні сумки і навіть волейбольні м'ячі, повідомляє агентство новин AFP із посиланням на правоохоронців.

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Сирійці, які не мали документів для легального перебування у Греції, намагалися вилетіти з Афін до Цюриха. Прикордонники в аеропорту під час контролю визначили, що надані "спортсменами" документи не збігалися з особами подорожніх. Внаслідок поліцейської перевірки виявилося, що українські документи були внесені в базу даних як втрачені або викрадені.

Майже щоденно прикордонники у грецьких аеропортах зупиняють мігрантів зі сфальшованими паспортами при спробі виїхати з країни. Іноді правопорушники, які займаються нелегальним переправленням людей, мають навіть спільників серед персоналу аеропортів. А фальшиві паспорти, за даними поліції, на чорному ринку у Греції можуть коштувати в залежності від якості, від 500 до 3000 євро, зазначає агентство dpa.

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