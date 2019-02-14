Сирійців з українськими паспортами затримали в Греції

Грецька поліція у неділю, 22 вересня, повідомила про затримання десятьох мігрантів з Сирії, котрі намагалися перетнути кордон за українськими паспортами. Затримання відбулося 21 вересня в міжнародному аеропорту Афін.

Сирійці спробували видати себе за членів української волейбольної команди. Вони були вдягнені в однакому спортивну форму, несли однакові спортивні сумки і навіть волейбольні м'ячі, повідомляє агентство новин AFP із посиланням на правоохоронців.

Сирійці, які не мали документів для легального перебування у Греції, намагалися вилетіти з Афін до Цюриха. Прикордонники в аеропорту під час контролю визначили, що надані "спортсменами" документи не збігалися з особами подорожніх. Внаслідок поліцейської перевірки виявилося, що українські документи були внесені в базу даних як втрачені або викрадені.

Майже щоденно прикордонники у грецьких аеропортах зупиняють мігрантів зі сфальшованими паспортами при спробі виїхати з країни. Іноді правопорушники, які займаються нелегальним переправленням людей, мають навіть спільників серед персоналу аеропортів. А фальшиві паспорти, за даними поліції, на чорному ринку у Греції можуть коштувати в залежності від якості, від 500 до 3000 євро, зазначає агентство dpa.