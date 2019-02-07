 Сирійські курди розпочали військову операцію проти останнього бастіону ІД в Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2019

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Новини

Сирійські курди розпочали військову операцію проти останнього бастіону ІД в Сирії

Загони коаліції SDF проводять наступ на останній бастіон "Ісламської держави" в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Наступ уможливило проведення евакуації мирного населення.

Загони SDF на півночі Сирії

Автоколона SDF та військ США в сирійській провінції Дейр-ез-Зор (фото з архіву)

Курдські воєнізовані формування SDF розпочали за підтримки очолюваної США міжнародної антитерористичної коаліції наступ на останні укріплення терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в Сирії. Наступальна операція SDF, що є альянсом курдських загонів з силами поміркованої сирійської опозиції, розпочалася в суботу, 9 лютого, в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

На переконання речника курдських воєнізованих формувань, "остання битва" з ісламістами завершиться вже "за кілька днів". За даними сайту SDF, бойовики ІД, проти яких ведеться наступ, - переважно іноземці. Курди стверджують, що під контролем терористів територія площею не більше чотирьох квадратних кілометрів, пише AFP.

Водночас дехто з мирних жителів, котрі втекли з підконтрольних бойовиками ІД районів, розповів кореспонденту AFP, що ісламістів не більше 500-600 осіб. Раніше загони SDF припинили наступ на ІД, адже ті, за словами курдів, використовували цивільне населення як живий щит. Однак за кілька останніх тижнів ці території залишили більше 20 тисяч мирних жителів, зазначають у SDF.

Головною силою в лавах SDF є курдські "Загони народної самооборони" (YPG). Анкара вважає воєнізовані формування курдів сирійським відгалуженням Курдської робітничої партії (РПК), визнаної в Туреччині терористичною організацією. Раніше турецький уряд неодноразово погрожував розпочати наступальну операцію проти сирійських курдів на півночі Сирії, нагадує інформагенція Reuters.

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