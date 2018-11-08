Сирійські війська вбили понад 20 повстанців у провінції Хама

Щонайменше 22 людини загинули і десятки зазнали поранень внаслідок атаки сирійських урядових військ на позиції повстанців у провінції Хама. Про це в п'ятницю, 9 листопада, повідомив базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, інформує агенція dpa.

Наступ сирійських урядових військ розпочався увечері 8 листопада. Як зазначили у Сирійському моніторинговому центрі, ця атака стала найбільш кривавою відтоді, як було узгоджено створити у сирійській провінції Ідліб (із включенням також частин прилеглих до Ідлібу провінцій: Латакії, Хами та Алеппо) демілітаризовану зону.

Нагадаємо, що про створення буферної зони в Ідлібі у вересні домовилися Туреччина і Росія в рамках угоди про відмову від наступальної операції сирійських урядових сил за підтримки росіян. Тоді повідомлялося, що до 15 жовтня з майбутньої демілітаризованої зони навколо провінції Ідліб буде виведене важке озброєння - танки та реактивні системи залпового вогню - всіх опозиційних груп.

Повстанські радикальні угруповання теж мали вивести свої сили з демілітаризованої зони до 15 жовтня, однак цього не сталося. Пізніше РФ і Туреччина узгодили надати більше часу для створення в Ідлібі демілітаризованої зони. Дамаск, своєю чергою, пригрозив повстанцям військовими заходами, якщо вони не залишать зазначену територію.