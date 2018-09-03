Сирійська безвихідь: чи виступить Бундесвер проти Асада?

Німецька армія, яка бере участь в бойових діях проти урядових військ в Сирії? Важко собі таке уявити, проте ймовірність цього вже давно обговорюється в міністерстві оборони ФРН. А саме на випадок того, якщо Дамаск таки застосує хімічну зброю проти провінції Ідліб - останнього оплоту сирійських повстанців на північному заході країни. Експерти вважають хіматаку цілком ймовірною, і статися це може в найближчому майбутньому. В результаті удару можуть постраждати три мільйони людей. Якщо ситуація в Ідлібі погіршиться, величезна кількість людей стануть біженцями. І багато хто загине. Усі дипломатичні зусилля, спрямовані на розрядку ситуації, поки що зазнають поразки.

"Звичайно, ми перебуваємо на зв'язку з партнерами"

Як повідомляють німецькі ЗМІ, уряд ФРН вже обговорював із Вашингтоном, Парижем та Лондоном можливу активнішу участь в операціях у Сирії. Те, що розмови справді були, підтвердив і речник федерального уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert): "Звичайно, федеральний уряд перебуває в контакті з партнерами та союзниками. Адже, з огляду на ситуацію в Ідліб, існує велике занепокоєння з приводу того, що жахливі картини з інших місць бойових дій в Сирїі можуть повторитися". Для Німеччини це означатиме нову ситуацію, з якою доведеться мати справу.

Чи підтримає Бундесвер удари по Сирії? Міністерка оборони фон дер Ляєн (СДПН) поки тримає це в таємниці

У квітні 2018 року США, Франція та Великобританія завдали повітряних ударів по сирійських військових об'єктах у відповідь на хімічну атаку в місті Дума, відповідальність за яку США та їхні союзники поклали на режим Башара Асада. Повітряна операція відбулась без участі Німеччини, яка згодом повідомила, що не отримувала пропозицій долучитися до атак. Але зараз, здається, все інакше. Та навіть якщо така пропозиція від партнерів на адресу Берліна і є, це не знімає кількох вагомих правових аргументів проти участі ФРН у можливій військовій операції.

Ліберали не виключають, Ліві проти

Німецьке видання Bild розповіло, що серед варіантів, які розглядаються, - наданням Бундесвером для бойової місії у Сирії літаків Tornado. Німецькі розвідувальні літаки Tornado беруть участь у військовій операції в Сирії з кінця 2015 року, але досі йшлося лише про повітряну розвідку позицій терористичного угруповання "Ісламська держава". Їхнє залучення до операцій проти сирійської армії, ймовірно, потребуватиме нової згоди німецького парламенту. Та чи надасть її Бундестаг - передбачити дуже важко.

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Лідер опозиційної Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер дуже обережно каже, що у випадку найгіршого розвитку ситуації може підтримати участь Німеччини в місії проти сирійського режиму. "Застосування зброї масового ураження, бойових отруйних газових речовин є злочином проти людяності, який має бути поза законом та повинен отримати належне покарання. Якщо міжнародна спільнота ухвалить таке рішення, Німеччина не зможе залишитися осторонь", - каже він. Проте одразу ж Лінднер уточнив: стан, у якому перебуває Бундесвер, а також його історичні традиції навряд дозволять участь німецької армії у "наступальній" операції. Позицію ж Лівих категорично окреслив голова парламентської фракції Дітмар Барч (Dietmar Bartsch): "Я навіть теперішню німецьку участь там (у Сирії. - Ред.) вважаю помилковою."

СДПН теж проти участі в бойових діях

Однозначної позиції не мають, очевидно, навіть партнери у правлячій коаліції в Бундестазі - християнські демократи та соціал-демократи. Усі без винятку причетні до цієї теми німецькі міністерства уникають будь-яких коментарів щодо можливого розгортання сил Бундесверу в Сирії. Уряд, який нині й так, здавалося б, тріщить по швах через такі проблемні теми, як міграційна політика і так звана криза біженців, не може собі дозволити нового скандалу. Адже Андреа Налес (Andrea Nahles), лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), відповіла на чутки щодо можливої участі Бундесверу в сирійській місії категоричним "ні". Тож на обличчях представників німецького уряду зараз можна прочитати лише одне: хоч би не новий конфлікт.