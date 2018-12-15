 Синод УПЦ МП відсторонив від посад двох митрополитів за участь у соборі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2018

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Новини

Синод УПЦ МП відсторонив від посад двох митрополитів за участь у соборі

Митрополитів Симеона та Олександра, які взяли участь у створенні об'єднаної Православної церкви України, синод УПЦ МП відсторонив від посад і заборонив священнослужіння.

Києво-Печерська лавра

Києво-Печерська лавра

Синод Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) у понеділок, 17 грудня, відсторонив від посад митрополитів Симеона (Шостацького) та Олександра (Драбинка), які взяли участь у створенні об'єднаної Православної церкви України, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Як заявив керуючий справами УПЦ МП митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, синод "був змушений ухвалити рішення стосовно двох наших архієреїв, які, незважаючи на рішення архієрейського собору і синоду, взяли участь у зібранні 15 грудня".

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За його словами, синод УПЦ МП звільнив від керівництва єпархією і заборонив священослужіння митрополиту Вінницькому та Барському Симеону, а також заборонив священослужіння і зняв із посади вікарного єпископа Київської митрополії митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра.

Антоній повідомив, що рішення було ухвалено також стосовно священиків та дияконів, які брали участь у соборі 15 грудня разом з архієреями. За словами керуючого справами церкви, замість митрополита Олександра (Драбинка) вікарним єпископом Київської митрополії призначено архімандрита Діонісія (Пилипчука).

Крім того, синод УПЦ МП ухвалив звернення, у якому, зокрема, назвав новостворену Православну церкву України "об'єднанням розкольників", а УПЦ МП - "істинною церквою Христовою в Україні".

Нагадаємо, що раніше синод УПЦ МП не благословив участь свого духовенства і вірян в об'єднавчому соборі 15 грудня.  Об'єднавчий собор українських православних конфесій за сприяння Вселенського патріархату ухвалив створити автокефальну помісну православну церкву України. Собор також затвердив церковний статут і обрав предстоятелем нової церкви патріаршого намісника колишньої Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), митрополита Епіфанія.

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    Автор: Ольга Міщенко, Валерій Сааков


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На об'єднавчому помісному соборі в Києві було обрану главу нової помісної православної церкви України та затверджено її статут. (15.12.2018)  

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Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018)  

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