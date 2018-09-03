Синод РПЦ лякає "загрозою єдності православ'я" через дії Константинополя

Синод Російської православної церкви (РПЦ) у суботу, 8 вересня, висловив протест проти призначення в Україну двох константинопольських екзархів. "Священний Синод Російської православної церкви висловлює рішучий протест і глибоке обурення у зв'язку з опублікованим 7 вересня 2018 року комюніке генерального секретаріату Священного Синоду Константинопольського патріархату, в якому повідомляється про призначення двох ієрархів цієї церкви (...) "екзархами" Константинопольського патріархату в Києві", - йдеться в заяві Синоду, опублікованій на сайті РПЦ.

У заяві також стверджується, що це рішення ухвалене без погодження з патріархом Кирилом і митрополитом Київським Онуфрієм і є "грубим нехтуванням церковними канонами, що забороняють єпископам однієї помісної церкви втручатися у внутрішнє життя і справи іншої помісної церкви".

Окрім того, таке рішення, вважають у РПЦ, "повністю суперечить до сьогодні незмінній позиції Константинопольського патріархату і особисто патріарха Варфоломія, який неодноразово заявляв, що визнає митрополита Онуфрія єдиним канонічним главою православної церкви в Україні".

У Синоді РПЦ також вважають, що рішення Константинопольського патріархату прийняти до розгляду питання про надання автокефалії "православним вірянам України" ухвалено "всупереч волі єпископату Української православної церкви, який одностайно висловився за збереження її нинішнього статусу". "Ці дії заводять у глухий кут відносини між Російською і Константинопольською церквами, створюють реальну загрозу єдності всього світового православ'я", - зазначили в РПЦ та пригрозили "діями у відповідь уже найближчим часом".

Нагадаємо, в рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив своїми екзархами в Києві архієпископа Данила Памфілійського зі США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

19 квітня депутати Верховної Ради України підтримали звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томоса про автокефалію. Цю ідею вже довгий час підтримує керівництво Української православної церкви (Київського Патріархату) й Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

Синод Вселенського патріархату в Константинополі уже розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії для нової української церкви. Засідання Синоду, на якому розглядатимуть це питання, перенесено з вересня на жовтень.