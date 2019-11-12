Синод ПЦУ припинив членство Філарета

Священний синод Православної церкви України (ПЦУ) припинив повноваження почесного патріарха ПЦУ Філарета як члена Синоду. Про це повідомила ввечері вівторка, 4 лютого, пресслужба ПЦУ після проведеного того ж дня засідання Священного синоду, передає агентство "Українські новини".

У засіданні взяли участь усі члени синоду, крім патріарха Філарета. "З огляду на відсутність на шістьох засіданнях Священного синоду поспіль, необґрунтовану відмову брати участь у засіданні Священного синоду, незважаючи на письмове запрошення, було вирішено припинити повноваження почесного патріарха Філарета як члена Священного синоду", - наголошують у ПЦУ.

Розглянувши нинішню діяльність Філарета і беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською православною церквою, синод також укотре констатував, що почесний патріарх Філарет залишається в складі єпископату ПЦУ, проте втратив канонічні права й обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією.

Крім того, синод зазначив, що Філаретові як архієреєві на покої, канонічно заборонено вчиняти будь-які хіротонії. Філаретові та його оточенню нагадали про заклик Архієрейського собору до примирення і припинення самоізоляції.

Раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній запевняв, що Філарет перебуває в самоізоляції, нагадує інформагенція "Українські новини". Священний синод ПЦУ залишив почесного Патріарха ПЦУ Філарета в складі єпископату церкви, але позбавив пов'язаних із управлінням єпархією канонічних прав та обов'язків.

Нагадаємо, 10 січня стало відомо про відкликання почесним патріархом ПЦУ Філаретом свого підпису під постановою помісного собору від 15 грудня 2018 року, яким була ліквідована Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП).