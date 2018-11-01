 Сини Хашоггі вимагають від саудівської влади повернути їм тіло батька | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2018

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Новини

Сини Хашоггі вимагають від саудівської влади повернути їм тіло батька

Родина вбитого у саудівському консульстві журналіста Джамаля Хашоггі вимагає повернути їй його тіло для похорону. Тіло досі не було знайдено.

Салах Хашоггі та кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман

Салах Хашоггі та кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман

Родина журналіста Джамаля Хашоггі, який був вбитий у саудівському консульстві у Стамбулі, вимагає повернути їй його тіло для похорону. Про це заявив син Хашоггі Салах в інтерв'ю телеканалу CNN, яке оприлюднили у неділю, 4 листопада.

Він повідомив, що Джамаля Хашоггі хочуть поховати на кладовищі в священному для мусульман місті Медині. "Я говорив про це з саудівською владою і сподіваюся, що це скоро станеться", - підкреслив Салах Хашоггі.

Родина журналіста чекає фактів щодо його вбивства. "Що б не трапилося з ним, я сподіваюсь, що це не було боляче для нього, і, принаймні, відбулось швидко", - зазначив другий син журналіста Абдулла.

Сини журналіста вимагають провести розслідування злочину. "Я просто чекаю, коли будуть розкриті факти", - заявив Салах Хашоггі. Він зазначив, що вірить словам короля Саудівської Аравії, який пообіцяв притягнути до відповідальності всіх винних у вбивстві журналіста. "Це станеться. Інакше саудівці не почали б проведення внутрішнього розслідування", - пояснив він.

Тіло вбитого журналіста досі не було знайдено. Влада Саудівської Аравії повідомила, що журналіст загинув під час бійки у саудівському консульстві. За даними прокуратури Стамбула, після вбивства тіло Хашогі розчленували, а потім знищили.

Турецькі ЗМІ повідомили, що за даними з урядових кіл Туреччини, через дев'ять днів після вбивства Хашоггі Саудівська Аравія відправила до Стамбула команду з хіміком та токсикологом. "Ми вважаємо, що ці двоє людей приїхали до Туреччини з метою усунути доказ вбивства Джамаля Хашоггі перед тим, як турецькій поліції було дозволено провести обшук", - повідомив один з урядовців, інформує газета Sabah.

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У прокуратурі Стамбула заявили, що вбивство Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії відбулося за "наперед складеним планом". Як зазначили в прокуратурі, журналіста задушили, а тіло розчленували. (31.10.2018)

Турецький президент Реджеп Ердоган припустив, що офіційні особи Саудівської Аравії задіяні у приховуванні правди. Водночас він не став прямо звинувачувати короля і принца-наступника в причетності до вбивства Хашоггі. (03.11.2018)

Справа Хашоггі має бути розглянута під час засідання Ради ООН з прав людини у понеділок, 5 листопада. Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет сумнівається в тому, що саудівське розслідування вбивства журналіста буде незалежним. Вона закликала долучити до нього міжнародних експертів.

Нагадаємо, що через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві Стамбула. Ер-Ріяд заарештував 18 осіб у зв'язку з убивством Джамаля Хашоггі. Влада Саудівської Аравії заявила, що не буде екстрадувати підозрюваних у вбивстві журналіста до Туреччини, а судитиме їх на своїй території. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії.

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