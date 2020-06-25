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Синдром Дауна

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Синдром Дауна".

Люди із синдромом Дауна мають у кожній зі своїх клітин на одну хромосому більше, а саме - 47 замість 46 хромосом. Першим охарактеризував цю відмінність англійський лікар Джон Ленгдон Даун у 1862 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Люди з синдромом Дауна в Німеччині: Ми - не хворі, ми - інші!

Люди з синдромом Дауна в Німеччині: "Ми - не хворі, ми - інші!" 25.06.2020

У Німеччині вони навчаються, працюють, займаються спортом, складають іспити на водійські права, малюють, грають в театрі і пишуть статті для журналу під назвою "Поцілунок у вухо".
Старішати з синдромом Дауна

Старішати з синдромом Дауна 26.03.2019

Ще півстоліття тому очікувана тривалість життя людей із синдромом Дауна в Німеччині не перевищувала 10 років. Сьогодні вони спокійно доживають до 60 років і більше та часто живуть повноцінним життям.
У ралі Дакар уперше візьме участь гонщик із синдромом Дауна

У ралі "Дакар" уперше візьме участь гонщик із синдромом Дауна 03.01.2019

Автомобільні перегони "Дакар" уперше відбудуться в межах однієї країни - Перу. 25-річний перуанець Лукас Баррон буде штурманом в екіпажі свого батька, який п'ять разів брав участь у цьому ралі.

Люди із синдромом Дауна: яким вони бачать світ (22.10.2018) 22.10.2018

Через мистецтво у Києві розповідають, чим живуть люди із синдромом Дауна. Понад 40 робіт запропонувала виставка "Що важливо" у Києві. Проект вдалося реалізувати за підтримки Ґете-Інституту.

Діти із синдромом Дауна заспівали караоке (26.03.2018) 26.03.2018

50 матусь та їхніх діток із синдромом Дауна записали віральне відео, аби підбадьорити тих, хто має справу з цією хворобою. Просто послухайте і подивіться! #wouldntchangeathing (via @dw.stories)

DW Новини за 100 секунд (15.09.2015) 15.09.2015

Арешт Савченко продовжили на півроку. Угорщина каратиме біженців за перетин кордону. Почав роботу Франкфуртський автосалон.

Від Фінляндії на "Євробаченні" - панки із синдромом Дауна 18.05.2015

Монстри, ельфи та бородаті жінки - екстравагантні виступи нерідко є запорукою успіху на пісенному конкурсі "Євробачення". Фінляндію цього року представляє гурт, учасники якого мають синдром Дауна або аутизм.
Батьки розумово відсталих: що буде з дітьми, коли нас не стане?

Батьки розумово відсталих: що буде з дітьми, коли нас не стане? 02.05.2013

Перший в Україні соціальний гуртожиток для розумово відсталих будують в Одесі коштом німецьких благодійників. Вже на початку осені там сподіваються відсвяткувати новосілля.
Боротьба за всиновлення російських дітей

Боротьба за всиновлення російських дітей 17.02.2013

Американська пара бореться за право всиновити російського хлопчика з синдромом Дауна. Європейський суд із прав людини – їхня остання надія.
Аналіз крові як облава на генетичних інвалідів

Аналіз крові як облава на генетичних інвалідів 06.07.2012

За допомогою аналізу крові вагітні нині можуть легко дізнатися, чи матиме майбутня дитина хромосомну аномалію. Утім, наскільки це прийнятно з етичної та правовової точки зору?
Аналізи крові допоможуть виявити синдром Дауна ще на стадії вагітності

Аналізи крові допоможуть виявити синдром Дауна ще на стадії вагітності 06.01.2012

За оцінками вчених, новий аналіз крові для виявлення синдрому Дауна на ранній стадії стане зручнішою та безпечнішою альтернативою традиційному інвазійному амніоцентезові. У ФРН він буде доступний вже цього року.