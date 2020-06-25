На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Синдром Дауна".

Люди із синдромом Дауна мають у кожній зі своїх клітин на одну хромосому більше, а саме - 47 замість 46 хромосом. Першим охарактеризував цю відмінність англійський лікар Джон Ленгдон Даун у 1862 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.