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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Синдром Дауна".
Люди із синдромом Дауна мають у кожній зі своїх клітин на одну хромосому більше, а саме - 47 замість 46 хромосом. Першим охарактеризував цю відмінність англійський лікар Джон Ленгдон Даун у 1862 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.