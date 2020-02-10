Сина експрезидента Німеччини вбили в Берліні під час доповіді

Син колишнього президента Німеччини, лікар Фріц фон Вайцзекер (Fritz von Weizsäcker) у вівторок ввечері, 19 листопада, читав доповідь у Берліні про захворювання печінки, коли на нього з ножем напав невідомий. Внаслідок отриманих травм лікар помер.

Син експрезидента читав доповідь про свою клініку для 20 слухачів. Під час доповіді на нього напав чоловік, який перебував у залі. Він завдав фон Вайцзеккеру смертельне ножове поранення. Серед глядачів також був і поліцейський у цивільному. Він намагався перешкодити ападнику, але сам отримав важке поранення. Про мотив злочину не повідомляється. Нападник затриманий.

Фріц фон Вайцзеккер був лікарем та главою відділення внутрішньої медицини приватної берлінської клініки, йому було 59 років. Його батько - колишній президент Німеччини Ріхард фон Вайцзекер (Richard von Weizsäcker). Він був першим президентом об'єднаної Німеччини (загалом перебував на посаді з 1984 по 1991 рік). До цього, у 1981-1984 роках він був мером Західного Берліна.