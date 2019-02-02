 Симоненко просить суд скасувати заборону Компартії України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2019

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Новини

Симоненко просить суд скасувати заборону Компартії України

Лідер Компартії України Петро Симоненко подав позов до Окружного адмінсуду Києва, в якому просить скасувати заборону КПУ в рамках закону про декомунізацію.

Петро Симоненко, КПУ, Компартія України

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Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко та сама Компартія просять суд скасувати рішення комісії з декомунізації про заборону партії. Про це у вівторок, 23 липня, повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва, до якого надійшов позов. 

"Позивачі просять суд скасувати повністю наказ мін'юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено правовий висновок комісії з питань додержання закону України" про декомунізацію" щодо невідповідності діяльності, найменування та символіки Комуністичної партії України вимогам вищезгаданого закону", - йдеться у повідомленні.

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Зараз суд досліджує матеріали позову, вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, закон про декомунізацію тодішній президент України Петро Порошенко колишній 15 травня 2015 року. У липні того ж року міністр юстиції Павло Петренко підписав накази, якими анулював статус і права Комуністичної партії України, Компартії (оновленої) та Комуністичної партії робітників і селян. 16 липня 2019 року Конституційний суд України визнав закон про декомунізацію конституційним.

Крім того, у лютому цього року Центральна виборча комісія України відмовилася зареєструвати Петра Симоненка кандидатом у президенти, оскільки він висувався від партії, яка підпадає під закон про декомунізацію.

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