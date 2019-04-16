 Сили НАТО у Європі очолив генерал авіації США Уолтерс | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2019

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Новини

Сили НАТО у Європі очолив генерал авіації США Уолтерс

Американський генерал Тод Уолтерс очолив збройні сили НАТО у Європі. Він пообіцяв працювати над посиленням готовності військ Альянсу.

Генерал Тод Уолтерс і генсек НАТО Єнс Столтенберг на церемонії під Монсом

Генерал Тод Уолтерс і генсек НАТО Єнс Столтенберг на церемонії під Монсом

Генерал військово-повітряних сил США Тод Уолтерс обійняв посаду головнокомандувача Об'єднаними збройними силами НАТО у Європі. На цій посаді він у п'ятницю, 3 травня, замінив Кертіса Скапарротті на церемонії, яка відбулася у центральному штабі сил Альянсу, розташованому поряд з бельгійським містом Монс.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що Уолтерс гратиме ключову роль у гарантуванні безпеки усіх 29 країн Альянсу, "сміливо зустрічаючи нинішні виклики та нові загрози, які змінюються". Приклади таких викликів Столтенберг назвав, говорячи про те, з чим довелося зіткнутися Кертісу Скапарротті - "все агресивніші дії Росії, а також продовження загрози тероризму та нестабільності на Близькому Сході та у Північній Африці".

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Сам Уолтерс пообіцяв продовжити посилення готовності Альянсу, а також приділяти увагу прозорості його роботи. Нагадаємо, НАТО розмістило на ротаційній основі чотири батальйони у країнах Балтії та Польщі, які побоюються загрози з боку Росії. Нині ж Альянс працює над підвищення своєї готовності перекидати підкріплення, зокрема і на свій східний фланг. "70 років миру - це монументальне досягнення і це наш обов'язок".

Головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО у Європі - одна з ключових посад у військовій структурі Північноатлантичного альянсу. Її завжди обіймає американський генерал або адмірал.

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