 Сивохо анонсував запуск ″Національної платформи примирення і єдності″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2020

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Сивохо анонсував запуск "Національної платформи примирення і єдності"

Нова платформа має "наводити мости" і допомагати людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути, повідомив радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань реінтеграції Донбасу Сергій Сивохо.

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань реінтеграції Донбасу Сергій Сивохо анонсував запуск "Національної платформи примирення і єдності". Вона має "наводити мости", допомагати людям по обидва боки лінії зіткнення на Донбасі "слухати і чути", повідомив він у понеділок, 17 лютого.

"Будь-який мирний процес починається з діалогу. Ми допоможемо людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути. Вже багато зроблено. Але ще більше роботи попереду. 19 лютого - старт Національної платформи примирення і єдності. Наше завдання - "наводити мости", - написав Сивохо на своїй сторінці у Facebook.

Також він розмістив відео, в якому український президент Володимир Зеленський говорить, що держава разом із громадянським суспільством має ініціювати масштабний національний діалог. Сивохо не надав жодних деталей діяльності цієї платформи, лише закликав глядачів приєднуватися.

Раніше помічник Сивохо Іван Толкачов повідомив, що ця платформа повинна буде об'єднати громадські ініціативи та державні програми, передає агенція "Українські Новини". 

Під час Мюнхенської конференції з безпеки Володимир Зеленський заявив, що український уряд готовий до переговорів винятково з мирним населенням непідконтрольних Києву частин Донбасу. "Нас переконують, що дієвим є прямий діалог з так званою "місцевою владою" в ОРДЛО. Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій. Але не з тими, хто є невизнаним з точки зору міжнародного права, а отже, не може представляти місцеве населення", - наголосив український президент.

Дивитись відео 03:03

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