Сеул повідомив про нові пуски ракет Північною Кореєю

Північна Корея вкотре запустила у східному напрямку дві поки неідентифіковані ракети. Це сталося вранці у п'ятницю, 16 серпня, повідомив генеральний штаб Південної Кореї. За відомостями Сеула, запуск відбувся зі східного узбережжя КНДР, снаряди пролетіли щонайменше 230 кілометрів перед тим, як впасти у води між Корейським півостровом та Японією, передає агенція AP.

Представники південнокорейського генштабу аналізують ситуацію, але поки не повідомляють, які саме снаряди запустили в КНДР. Імовірно йдеться про балістичні ракети чи реактивну артилерію. Це вже шостий запуск ракет, здійснений КНДР за три тижні. Таким чином Пхеньян протестує проти військових маневрів Південної Кореї та США, інформує Reuters.

Нагадаємо, що 10 серпня Північна Корея провела чергові ракетні випробування на знак протесту проти спільних військових навчань Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї, котрі розпочалися 5 серпня. До цього, 3 серпня, КНДР повідомила про чергове випробування нової ракетної системи. Також Північна Корея запускала ракети 25 і 31 липня.

Як повідомлялося, на першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР рухатися до повної денуклеаризації Корейського півострова, але не містив конкретних кроків задля досягнення цієї мети. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні того ж року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки.

Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні ядерної програми КНДР. Дональд Трамп втретє зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 30 червня у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей.