 Сеул запроваджує надзвичайний стан через лісову пожежу на півночі країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2019

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Новини

Сеул запроваджує надзвичайний стан через лісову пожежу на півночі країни

Лісова пожежа охопила значні території у гірському курорті Південної Кореї. Влада оголосила про надзвичайний стан. Тисячі осіб евакуйовані з зони лиха.

Вогонь поширвся на значній території на північному сході Південної Кореї

Вогонь поширвся на значній території на північному сході Південної Кореї

Масштабна лісова пожежа охопила лісові масиви у Південній Кореї. У пятницю, 5 квітня, влада оголосила про надзвичайний стан. Для боротьби з вогняною стихією залучено майже 900 пожежних машин і десятки тисяч вогнеборців. Військові спрямували на допомогу 32 гелікоптери, військові пожежні машини та 16,5 тичячі солдатів, пише інформагенція AFP.

Пожежа розгорілася напередодні пізно ввечері у гірському курорті Гоесоне, розташованому у 160 кілометрах на північний схід від Сеула і лише у 45 кілометрах від кордону з Північною Кореєю.

Вогонь, що швидко поширився гірською територією, спалив 400 будівель і охопив 500 гектарів землі, повідомили в уряді країни. Понад чотири тисячі осіб евакуювали з району лиха, одна особа загинула, 11 осіб постраждали внаслідок пожежі.

Постраждалим районам нададуть гуманітарну допомого, включно з їжею і обладнанням. Доступ до небезпечних ділянок буде перекритий.

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