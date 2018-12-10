 Сестра Сенцова: Олега в принципі нічого не може зламати | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.12.2018

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Україна

Сестра Сенцова: Олега в принципі нічого не може зламати

Премію Сахарова замість Сенцова до Страсбурга приїхали отримувати його двоюрідна сестра і адвокат. Про здоров'я, психологічний стан і надію на звільнення ув'язненого режисера розповіла DW Наталя Каплан.

Наталя Каплан

Наталя Каплан

Європарламент 2018 року присудив премію імені Сахарова "За свободу думки" українському режисеру Олегу Сенцову. 12 грудня у Страсбургу відбудеться церемонія нагородження, на якій Сенцов не може бути присутнім. Його утримують у колонії "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі за полярним колом. Влада РФ засудила Сенцова на 20 років за звинуваченнями у тероризмі. Європарламент визнав українця політв'язнем . З травня по жовтень Сенцов провів 145-денне голодування з вимогою звільнити всіх українців-політв'язнів, утримуваних у Росії.

Премію Сахарова замість Сенцова до Страсбурга приїхали отримувати його двоюрідна сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

Deutsche Welle: У неділю адвокат Олега Сенцова сказав, що у Сенцова органічні зміни серця, печінки, нирок. Ви могли би розповісти про стан його здоров'я?

Наталя Каплан:У нас проблема у тому, що до Олега не допускають незалежних лікарів. І все, що ми знаємо, - це зі слів Олега. А він, відповідно, знає лише зі слів тюремних лікарів. Але можна сказати, що 145 днів голодування без наслідків не минулися б ні для кого. Коли до Олега хотіли застосувати примусове годування, було зрозуміло, що справа дуже і дуже погана. Безумовно, він вийшов з голодування з доволі серйозними втратами для здоров'я. Поки ніхто не може сказати, чи зможе він цілковито відновитися. Він нажив собі ішемію, аритмію - це лише те, що стосується серця.

Коли ви востаннє контактували з ним і у якій формі це було?

Зараз ми спілкуємося за допомогою листування. Коли адвокат був у нього, я передала листа. Зараз, коли повернуся до Києва, то напишу звіт про поїздку сюди.

Олег Сенцов (архівне фото)

Олег Сенцов (архівне фото)

Який, за вашими відчуттями, у нього психологічний стан?

Психологічно він ніяк не змінився. Як не дивно, за ці чотири з половиною роки він все той самий Олег. Він жодним чином не змінився. Як на мене, його в принципі нічого не може зламати. Працює дуже активно. Не жаліється. Але якщо Олег жаліється, це означає, що все не просто погано, а катастрофічно погано. Адже він не з тих, хто буде нити та жалітися на долю.

Як я розумію, Сенцова переводять з медичної частини назад до в'язниці. Чи дозволяє його форма таке переведення?

Я не думаю, що у тому місці, де він перебуває, така вже велика різниця між в'язницею і лікарнею. Скажемо чесно, і там, і там все дуже погано.

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У Федеральній службі виконання покарань повідомили, що стан здоров'я Олега Сенцова майже прийшов до норми. Там заявили, що режисер набрав 10 кілограмів ваги, пише кілька книг та підтримує контакти з культурними діячами. (31.10.2018)

Ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов заповів екранізацію своїх сценаріїв режисерці Євгенії Врадій, а спадкоємцями призначив своїх дітей Аліну та Владислава. (26.10.2018)

Присудивши премію імені Сахарова Олегу Сенцову, Європейський парламент відзначив мужність українця у російській в'язниці. Але премія свідчить, що йдеться не лише про цю одну долю, вважає Бернд Йоганн. (25.10.2018)

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає від Росії негайно звільнити Олега Сенцова. Колонію, де тримають українського режисера депутати порівнюють з ГУЛАГом. (14.06.2018)

Чи знаєте ви його плани? Чи не планує він ще одне голодування?

Я поки не знаю, які у нього плани. Зараз він активно працює. Чи буде він ще раз вдаватися до такого кроку? Я сподіваюся, що ні. Скажу відверто, це дуже страшно. Страшно за нього. Поки він нічого такого не висловлював.

Як ви вважаєте, чи змінить щось нагородження Сенцова премією Сахарова?

Звісно змінить. Як мінімум, це приверне увагу до теми Олега. Але не лише Олега, але й інших українських політв'язнів, яких з 2014 року вже більше сотні. Я сподіваюся, що політики побачать в Олегові не просто прізвище чергового політв'язня у Росії, яких там дуже багато. А побачать людину і почнуть якось більш активно шукати важелів, як вирішити цю ситуацію, знайти інструменти тиску на Путіна, щоб витягнути Олега. І не лише Олега.

Виходячи з того, що ви думаєте про Путіна, і зі строку у в'язниці, який дали вашому двоюрідному братові, чи є, на вашу думку, якась надія, що Олега Сенцова випустять найближчим часом?

Я намагаюся зайвий раз не сподіватися, а просто робити те, що виходить, що я можу, що можливо, на що вистачає сил. Але я чомусь вірю, що епоха Путіна все ж не протягне ще 15 років. Ну досить уже! Ну повинен же бути якийсь кінець! Я дуже сподіваюся, що санкції, а також інші міжнародні заходи посприяють швидшому завершенню всього цього.

Ми з вами говорили про вашого двоюрідного брата. А як ви самі даєте собі раду з цим? Які у вас почуття з приводу цього дня, коли Олег Сенцов отримує премію Сахарова, але залишається у в'язниці, поки без великої надії на звільнення?

Чесно кажучи, я би більше раділа, якби Олега навіть не номінували на цю премію. Свободу не замінить жодна премія у світі. Краще б він був на волі, виховував своїх дітей, знімав кіно та не отримував жодних премій, ніж ті умови, в яких він зараз перебуває. Безумовно, я дуже вдячна, бо ця премія - одна з цеглинок у боротьбі за звільнення Олега. І не лише Олега, я не втомлююся це повторювати. Ми боремося не лише за нього, боремося за всіх українських політв'язнів.

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Правозахисна премія Європарламенту - Олегу Сенцову (25.10.2018)

  • зал засідань Європарламенту

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Номінація та резолюція Європарламенту

    Олег Сенцов отримав премію Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки" за 2018 рік. Європарламент і раніше висловлював солідарність з українським режисером, коли у червні ухвалив резолюцію з вимогою про його звільнення з російської в'язниці. На підтримку Сенцова висловлювалися і багато інших впливових організацій та діячів культури.

  • Журі Венеціанського фестивалю

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Журі Венеціанського фестивалю

    У вересні 2018 року за звільнення українського режисера виступило журі 75-го Венеціанського кінофестивалю (на фото) на чолі з дворазовим володарем "Оскара" режисером Гільєрмо Дель Торо. Сенцова "ув'язнили і піддали тортурам ... після суду, який явно не поважав право на захист", - йшлося у листі. Серед членів журі були британська акторка Наомі Уоттс та її австрійський колега Крістоф Вальц.

  • мер Парижа Анн Ідальго

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Акти підтримки від мера Парижа

    Мер Парижа Анн Ідальго взяла участь у липневій акції за звільнення українського режисера. Тоді учасники заходу розмістили на будівлі мерії міста банер з фотографією Сенцова. А у вересні Ідальго повідомила, що він став почесним громадянином французької столиці. "Це символічний акт. Акт надії", - написала мер Парижа в Twitter.

  • Арлем Дезір

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Заклик ОБСЄ до Лаврова

    У червні 2018 року представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір (на фото) надіслав листа главі МЗС РФ Сергію Лаврову із закликом звільнити українського режисера. "Я закликаю російську владу переглянути справу Сенцова і негайно відпустити його. Тримання під вартою є необґрунтованим", - писав Дезір.

  • Стівен Кінг

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Стівен Кінг - до першого дня ЧС-2018

    Один з найвідоміших сучасних письменників Стівен Кінг у перший день ЧС-2018 у Росії на своїй сторінці у Twitter нагадав про голодування Олега Сенцова. "Приєднуйтесь до моєї боротьби за звільнення цього українського режисера, несправедливо засудженого в Росії. Часу мало, і він може померти за свої погляди", - написав Кінг.

  • Джонні Депп та Олег Сенцов

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Проект за участю Джонні Деппа

    Наприкінці 2016 року зірка Голлівуду Джонні Депп взяв участь у кампанії "Ув’язнені за мистецтво". Він сфотографувався для футболки із закликом "Звільніть Олега Сенцова! Мистецтво - це не злочин".

  • Світлана Алексієвич

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    "Олегу, живи!"

    Лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич у травні 2018 року підписала звернення 130 вчених і діячів культури на підтримку режисера. А в липні, коли білоруський ПЕН-центр заявив про приєднання до кампанії за звільнення Сенцова, вона зазначила: "Ми знаємо, що свобода - це довгий шлях. Олегу, живи! Ти нам потрібен".

  • Жан-Люк Годар

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Французькі діячі мистецтва

    У серпні газета Le Mond опублікувала колективну заяву понад сотні французьких діячів мистецтва на чолі з міністром культури країни Франсуа Ніссеном. "Не діяти - значить дати Сенцову померти, це буде відмова від наших принципів", - наголошувалося в листі. Серед підписантів був і режисер Жан-Люк Годар (на фото), володар почесного "Оскара" за внесок у розвиток кінематографу.

  • Джонатан Літтель

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Эстафетне голодування в Парижі

    У вересні перед посольством РФ у Парижі по черзі голодували активісти та діячі мистецтва. Вони замінювали одне одного кожні 24 години. В акції взяв участь лауреат Гонкурівської премії американо-французький письменник Джонатан Літтель (на фото). "Мета наших акцій - підняти політичну ціну смерті Олега Сенцова", - розповів він в інтерв'ю DW.

  • Арт Шпігельман

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Лауреати Пулітцера і Букера

    Червневе звернення американського ПЕН-центру за звільнення Олега Сенцова підписали близько 50 діячів культури. Серед них - лауреат Букерівської премії письменник Салман Рушді та лауреат Пулітцерівської премії Арт Шпігельман (на фото).

  • Андрій Звягінцев

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Звернення Звягінцева, Хаматової та інших до Путіна

    У червні 2018 року деякі російські діячі культури теж виступили на підтримку українського режисера. "Нам треба пом'якшувати політичний клімат у країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо Вас", - сказано в зверненні до Володимира Путіна, яке підписали режисери Андрій Звягінцев (на фото) і Олександр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, телеведучі Володимир Познер і Ксенія Собчак.


 

DW.COM

Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

Як всесвітньо відомі діячі культури підтримують українського режисера і політв'язня Кремля Олега Сенцова. (25.10.2018)  

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Докладно

Наталя Каплан

Сестра Сенцова: Олега в принципі нічого не може зламати

Премію Сахарова замість Сенцова до Страсбурга приїхали отримувати його двоюрідна сестра і адвокат. 

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