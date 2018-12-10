Сестра Сенцова: Олега в принципі нічого не може зламати

Європарламент 2018 року присудив премію імені Сахарова "За свободу думки" українському режисеру Олегу Сенцову. 12 грудня у Страсбургу відбудеться церемонія нагородження, на якій Сенцов не може бути присутнім. Його утримують у колонії "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі за полярним колом. Влада РФ засудила Сенцова на 20 років за звинуваченнями у тероризмі. Європарламент визнав українця політв'язнем . З травня по жовтень Сенцов провів 145-денне голодування з вимогою звільнити всіх українців-політв'язнів, утримуваних у Росії.

Премію Сахарова замість Сенцова до Страсбурга приїхали отримувати його двоюрідна сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

Deutsche Welle: У неділю адвокат Олега Сенцова сказав, що у Сенцова органічні зміни серця, печінки, нирок. Ви могли би розповісти про стан його здоров'я?

Наталя Каплан:У нас проблема у тому, що до Олега не допускають незалежних лікарів. І все, що ми знаємо, - це зі слів Олега. А він, відповідно, знає лише зі слів тюремних лікарів. Але можна сказати, що 145 днів голодування без наслідків не минулися б ні для кого. Коли до Олега хотіли застосувати примусове годування, було зрозуміло, що справа дуже і дуже погана. Безумовно, він вийшов з голодування з доволі серйозними втратами для здоров'я. Поки ніхто не може сказати, чи зможе він цілковито відновитися. Він нажив собі ішемію, аритмію - це лише те, що стосується серця.

Коли ви востаннє контактували з ним і у якій формі це було?

Зараз ми спілкуємося за допомогою листування. Коли адвокат був у нього, я передала листа. Зараз, коли повернуся до Києва, то напишу звіт про поїздку сюди.

Олег Сенцов (архівне фото)

Який, за вашими відчуттями, у нього психологічний стан?

Психологічно він ніяк не змінився. Як не дивно, за ці чотири з половиною роки він все той самий Олег. Він жодним чином не змінився. Як на мене, його в принципі нічого не може зламати. Працює дуже активно. Не жаліється. Але якщо Олег жаліється, це означає, що все не просто погано, а катастрофічно погано. Адже він не з тих, хто буде нити та жалітися на долю.

Як я розумію, Сенцова переводять з медичної частини назад до в'язниці. Чи дозволяє його форма таке переведення?

Я не думаю, що у тому місці, де він перебуває, така вже велика різниця між в'язницею і лікарнею. Скажемо чесно, і там, і там все дуже погано.

Чи знаєте ви його плани? Чи не планує він ще одне голодування?

Я поки не знаю, які у нього плани. Зараз він активно працює. Чи буде він ще раз вдаватися до такого кроку? Я сподіваюся, що ні. Скажу відверто, це дуже страшно. Страшно за нього. Поки він нічого такого не висловлював.

Як ви вважаєте, чи змінить щось нагородження Сенцова премією Сахарова?

Звісно змінить. Як мінімум, це приверне увагу до теми Олега. Але не лише Олега, але й інших українських політв'язнів, яких з 2014 року вже більше сотні. Я сподіваюся, що політики побачать в Олегові не просто прізвище чергового політв'язня у Росії, яких там дуже багато. А побачать людину і почнуть якось більш активно шукати важелів, як вирішити цю ситуацію, знайти інструменти тиску на Путіна, щоб витягнути Олега. І не лише Олега.

Виходячи з того, що ви думаєте про Путіна, і зі строку у в'язниці, який дали вашому двоюрідному братові, чи є, на вашу думку, якась надія, що Олега Сенцова випустять найближчим часом?

Я намагаюся зайвий раз не сподіватися, а просто робити те, що виходить, що я можу, що можливо, на що вистачає сил. Але я чомусь вірю, що епоха Путіна все ж не протягне ще 15 років. Ну досить уже! Ну повинен же бути якийсь кінець! Я дуже сподіваюся, що санкції, а також інші міжнародні заходи посприяють швидшому завершенню всього цього.

Ми з вами говорили про вашого двоюрідного брата. А як ви самі даєте собі раду з цим? Які у вас почуття з приводу цього дня, коли Олег Сенцов отримує премію Сахарова, але залишається у в'язниці, поки без великої надії на звільнення?

Чесно кажучи, я би більше раділа, якби Олега навіть не номінували на цю премію. Свободу не замінить жодна премія у світі. Краще б він був на волі, виховував своїх дітей, знімав кіно та не отримував жодних премій, ніж ті умови, в яких він зараз перебуває. Безумовно, я дуже вдячна, бо ця премія - одна з цеглинок у боротьбі за звільнення Олега. І не лише Олега, я не втомлююся це повторювати. Ми боремося не лише за нього, боремося за всіх українських політв'язнів.

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