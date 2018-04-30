 Серія вибухів на Шрі-Ланці: понад 150 загиблих та 500 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2019

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Новини

Серія вибухів на Шрі-Ланці: понад 150 загиблих та 500 поранених

Потужні вибухи пролунали в кількох церквах та люксових готелях. Не виключено, що в атаках брали участь терористи-смертники.

Готель Shangri-La у Коломбо - одна з цілей терористів

Готель Shangri-La у Коломбо - одна з цілей терористів

Щонайменше 156 осіб загинуло внаслідок серії вибухів, що пролунали у столиці Шрі-Ланки, місті Коломбо у неділю, 21 квітня. Такі останні дані щодо жертв підтвердили у поліції країни, інформує агенція AFP.

Серед загиблих - щонайменше 35 іноземців. За даними агенції, серед загиблих, зокрема, є громадяни США, Великобританії та Нідерландів. За даними агенції AP, близько 500 осіб було госпіталізовано із травмами, отриманими внаслідок вибухів. 

Вибухи на Шрі-Ланці

Правоохоронці та сили безпеки поблизу однієї з церков, де пролунали вибухи

Вибухові пристрої детонуввали у трьох церквах під час Великоднього богослужіння, а також у трьох люксових готелях, повідомили в місцевій поліції.

Усі церкви та готелі, де пролунали вибухи, розташовані або у самому Коломбо, або у передмісті столиці. Вибухи прогриміли практично одночасно, інформує агенція AP. Жертвами атак стали віруючі у церквах та постояльці готелів.

Дані щодо кількості загиблих та поранених постійно зростають. Поки що жодне з радикальних угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєні вибухи. У правоохоронних органах Шрі-Ланки так само поки що також не називають ймовірних організаторів і виконавців нападів. Ймовірно, вибухові пристрої пронесли терористи-смертники.

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