 Серія вибухів на Шрі-Ланці: понад сто загиблих та сотні поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2019

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Новини

Серія вибухів на Шрі-Ланці: понад сто загиблих та сотні поранених

Потужні вибухи пролунали в кількох церквах та люксових готелях. Не виключено, що в атаках брали участь терористи-смертники.

Вибухи на Шрі-Ланці

Правоохоронці та сили безпеки поблизу однієї з церков, де пролунали вибухи

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Понад 130 осіб загинуло, ще більше 250 осіб отримали поранення внаслідок серії вибухів, що пролунали у столиці Шрі-Ланки, місті Коломбо у неділю, 21 квітня. Такі дані підтвердили у поліції країни, інформує агенція dpa. 

Вибухові пристрої детонуввали у трьох церквах під час Великоднього богослужіння, а також у трьох люксових готелях, повідомили в місцевій поліції.

Усі церкви та готелі, де пролунали вибухи, розташовані або у самому Коломбо, або у передмісті столиці. Вибухи прогриміли практично одночасно, інформує агенція AP. Жертвами атак стали віруючі у церквах та постояльці готелів.

Дані щодо кількості загиблих та поранених постійно зростають. Поки що жодне з радикальних угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєні вибухи. У правоохоронних органах Шрі-Ланки так само поки що також не називають ймовірних організаторів і виконавців нападів. Ймовірно, вибухові пристрої пронесли терористи-смертники.

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