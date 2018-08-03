Серія вбивств ромів в Угорщині: забутий злочин на ґрунті ненависті

Колись Ева Кока була життєрадісною людиною. Разом з чоловіком Єно вона жила скромним, але щасливим життям. Обидва мешкали на сході Угорщини. Мали симпатичний будиночок з садком. Десятиліттями незмінно працювали на виробництві: він - на фармацевтичній фабриці, а вона - на деревообробному комбінаті. У містечку їх шанували, на роботі - цінували.

Однак все перекреслилось 22 квітня 2009 року.

Ввечері того дня Єно Кока вийшов з хати, щоб поїхати на нічну зміну на фармацептичну фабрику, де працював останні 38 років. Раптом пролунав постріл. Куля влучила 54-річному чоловікові прямо в серце. Єно Кока помер одразу на місці. Його вбивця причаївся в кущах неподалік від будинку. "Того вечора моє життя теж зруйнувалося", - каже Ева Кока.

Серія жахливих злочинів

Її чоловік став п'ятою жертвою в серії вбивств ромів, що прокотилася Угорщиною в 2008-2009 роках. Тоді нападники-правоекстремісти вбили шістьох та поранили 55 осіб. Причина нападів - лише те, що жертви були роми.

Серія нападів та вбивств припала на кінець правління соціалістично-ліберального уряду. Початок кривавим злочинам у 2008 році поклав напад із застосуванням вогнепальної зброї в одному з сіл неподалік Будапешта. Щоправда, тоді ніхто не постраждав.

Перші два вбивства скоєні у листопаді 2008 року, останнє - в серпні 2009 року. Того ж місяця зловмисників затримали. Ними виявились четверо правих екстремістів зі східної Угорщини. 2014 року трьох із них засудили до довічного ув'язнення. Ще один співучасник, згідно з вироком суду, проведе 13 років за ґратами.

Байдужість і забуття

Хвиля вбивств представників народності рома стала одним із найжахливіших злочинів, скоєних на ґрунті расизму в Угорщині після Другої світової війни. Але на сьогодні вони майже забулись - жодних заходів на вшанування пам'яті жертв не проводиться. Так само небагато людей та ЗМІ цікавляться долею постраждалих від нападів та родичів загиблих.

Ева Кока та її чоловік Єно були незаможнім, але щасливим подружжям

І це тоді, коли держава має нести частину провини за вбивства ромів. Так само, як це було у випадку з терористичним угрупованням "Націонал-соціалістичне підпілля"(NSU) у Німеччині. В Угорщині спецслужби теж не ділилися тим, що знали, а слідчі впродовж тривалого часу виключали правоекстремістське підґрунтя злочинів. Без таких проявів недбалості двом останнім вбивствам, либонь, вдалося б запобігти, у тому числі й смерті Єно Коки.

Після загибелі чоловіка психічний та фізичний стан Еви Коки значно погіршився. Вона залишила роботу та переїхала жити до доньки. Дотепер вона боїться за своє життя й переконана, що поліція затримала не всіх причетних до серії нападів на ромів.

На сьогодні 56-річна жінка не має постійного доходу, адже до пенсії їй залишилося ще чотири роки. Крім того, її донька, зять та шестеро онуків теж бідують, адже щомісячний дохід всієї родини - близько 300 євро на місяць. Зять Еви Коки працює в рамках місцевої програми з працевлаштування, отримуючи за це близько 150 євро на місяць. Решта родинного доходу - допомога на дітей, котрі надає держава.

Дивна політика уряду

2014 року жертви нападів, котрі вижили, отримали одноразову грошову допомогу. Це сталося за ініціативи Золтана Балога - угорського кальвінстського пастора й міністра з питань людських ресурсів в уряді Віктора Орбана з 2012 по квітень 2018 року. Виплачені суми коливалися від чотирьох до семи тисяч євро в перерахунку. Постійної допомоги не було й немає.

В одному з інтерв'ю Балог визнав хибність такої політики: "Довготривале рішення було б кращим, але я не зміг домогтися такого підходу в уряді". На нові виплати допомоги потерпілим екс-міністр шансів не бачить. "Цю справу відклали в довгий ящик", - сказав колишній міністр.

Взагалі Золтан Балог - один з небагатьох угорських політиків та урядовців, котрий постійно порушував питання про серію вбивств ромів та жертв тих злочинів. Але з огляду на десяту річницю початку хвилі вбивств Балог констатував, що після зухвалих нападів угорські політики знову досить швидко повернулися до звичного порядку денного.

Також сценарист та письменник Андраш Вагволгий є одним з небагатьох в Угорщині, хто постійно нагадує про серію вбивств ромів. Сценарист був присутній чи не на кожному засіданні суду під час 2,5-річного судового процесу над вбивцями, котрий завершився в серпні 2013 року. 2017 року побачила світ його книжка "Східний фронт", де він описав засуджених злочинців.

Митець упевнений, що нинішній націоналістичний уряд прагне забути такий аспект расистських злочинів. На підтвердження своєї думки він навів також і нещодавній випадок, що стався в сусідній Україні. Там напади на ромів почастішали з 2016 року. Під час одного з них у червні цього року у Львові було вбито рома Давида Папа, котрий був угорськомовним. "Завжди, коли йдеться про угорську меншину за кордоном, уряд Орбана реагує швидко та безкомпромісно, - каже сценарист, - але у випадку з угорськомовними ромами в Україні він мовчить".