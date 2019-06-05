Серіал "Чорнобиль" очима ліквідаторів: "Горілки не пам'ятаю, давали пепсі"

Популярний серіал "Чорнобиль" виробництва американського телеканалу HBO ми дивимося із 72-річним Володимиром Бардалімом (на вигляд йому років 60), сидячи на кухні у прохолодній берлінській квартирі з високими стелями. Герой чергової серії - молодий хлопець, якого щойно призвали з резерву, - іде в цивільній коричневій куртці розгорнутим біля АЕС військовим містечком.

"Намети схожі, - каже Володимир, якому події тих днів знайомі не з чуток. - Але ніхто, звичайно, до табору в цивільному одязі не приїжджав. Після військкоматів везли до частин і переодягали в форму. Тут герой вийшов з автобуса і прямо пішов до намету - ну як це? Є ж штаб, там розподіляли - бардаку не було".

"У хімзахисті ніхто не ходив"

Володимир Бардалім у 1986 році був майором інженерно-саперних військ і служив у литовському Каунасі. 1 травня того року, через кілька днів після аварії на ЧАЕС, його батальйон спрямували до Чорнобиля. Він зрозумів, що справа серйозна, коли побачив, як для цього відрядження розконсервували військову техніку, що зберігалася на складі як "недоторканний запас". Практично вся ця техніка після застосування назавжди залишилася в Чорнобилі - її використовували для того, щоб повалити "рудий ліс" навколо АЕС, хвоя якого першою прийняла на себе радіацію.

Кадр із четвертої серії серіалу "Чорнобиль"

Продовжуємо дивитися серіал. На екрані знову військове містечко, кілька людей проходять у плащах хімзахисту. "У хімзахисті у нас ніхто не ходив. У той час стояла така спека, ЗЗК (загальновійськовий захисний комплект. - Ред.) всі познімали. У Чорнобилі особовий склад відразу переодягли у спеціальну форму, начебто просочену чимось, на кшталт клейонки. Але спека, травень місяць, ще й клейонка на голе тіло... Мошкара, все чухається. Через тиждень всі покидали спецформу, наділи свою, звичну", - згадує Володимир.

Тим часом на екрані ящиками розвантажують і п'ють горілку. "Такого не пригадую. Спочатку, коли ми тільки заїхали, давали червоне вино. Потім і його вилучили, замінили мінералкою і пепсі-колою", - розповідає Володимир Бардалім. За його словами, довкола був "сухий закон", і в сільських магазинах заборонено було продавати алкоголь військовослужбовцям. "Солдати шукали і знаходили самогон у виселених селах, наприклад, під ґанком або під собачою будкою. Багато хто сам був із села і знав, де ховають. Я не заперечував, просив тільки, щоб пили увечері без шуму", - додає він.

Найрейтинговіший серіал

Серіал "Чорнобиль" на найбільшому кінопорталі imdb.com зараз - найрейтинговіший серіал в історії. Його особливо хвалять за історичну достовірність. Володимир Бардалім визнає достовірність форми військовослужбовців, наметів і техніки. Але серце колишнього майора творцям серіалу завоювати не вдалося - на його думку, військове містечко у ньому показане як "ромський табір" або "табір для військовополонених".

Лікарка з Мінська Олена Давидова, яка обстежувала в чорнобильській зоні місцеве населення через кілька місяців після аварії, серіал хвалить. "За своїм напруженням, за пристрасністю - він зовсім не поганий. Звичайно, там є й дурниці на кшталт звернення "товариш" із кожного приводу, але багато правди", - зауважує вона. Олена бувала і в показаній у серіалі шостій клінічній лікарні в Москві, де тримали хворих із гострою формою променевої хвороби. Зображення цієї лікарні на екрані вона вважає адекватним. Не викликає у неї протесту й суперечлива сцена, коли одну з героїнь за хабар пускають у палату до смертельно хворого чоловіка.

Кадр із другої серії "Чорнобиля"

Відповідаючи на запитання, чи не страшно їй було їхати до зони відчуження, 66-річна Олена рішуче відказує: "Ви так цікаво розмірковуєте. Мабуть, було неприємно. Але я належу до того покоління, у якого батьки війну пройшли. Це зовсім інші люди - що я, що мої батьки. Треба - значить ти це робиш, я так вважаю".

"Бардаку не було", - ліквідатор Володимир Бардалім про події на ЧАЕС

Ліквідатори на даху ЧАЕС: "А можна ще раз?"

Одна з найемоційніших сцен серіалу була показана в четвертій серії - зняті без монтажу півтори хвилини, які рятувальники провели на даху АЕС, скидаючи з нього графіт. За ці півтори хвилини ліквідатори отримували ледь не критичну дозу опромінення. Володимир Бардалім каже, що й він був на даху. За його словами, там плутанини теж було менше, ніж показано в серіалі: прямо на території АЕС для тренування встановили макет даху, тож ліквідатори були готові до спринту. "Люди знали, до якого шматка графіту бігти", - підкреслює він.

За словами Володимира, унизу ліквідаторів зустрічали з "мішком грошей". Там, згадує він, відбувалася наступна сцена: "Яке звання?" - "Сержант!" - "На - сто рублів". Гроші давали без розписки. Були й люди, які просили: "А можна ще раз?" Співробітник відділу держбезпеки кивав, і їх тут-таки знову відправляли нагору, ще на півтори хвилини, за наступною дозою".

Нерозважливій поведінці сприяла невидимість небезпеки. "Адже радіації не було видно. У серіалі був показаний стовп радіації, який виходив із реактора в небо. На ділі його не було видно. Навіть ті, що скидали графіт із даху і отримували 25 рентген, - спочатку вони нічого не відчували. А після - паморочиться в голові, блювота і потім вже все", - пояснює він.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Заразливий оптимізм баби Гані Бабі Гані (ліворуч на фото) 86 років. Вона на понад 10 років пережила свого чоловіка. Останні 25 років старенька ще й доглядає за своєю сестрою Сонею (праворуч на фото), яка страждає на психічні розлади. "Радіації не боюся. Варю гриби, доки вся радіація з них не вийде", - гордо каже баба Ганя. Аліна Рудя вже кілька разів відвідувала бабусю і називає її найдобрішою людиною.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Кинуто поспіхом: занедбані будинки у зоні Ганя з сестрою живуть у Купуватому - селі у 30-кілометровій зоні відчуження. Після аварії на ЧАЕС у квітні 1986 року сотні тисяч тутешніх мешканців із зони поспішно евакуювали. Більшість будинків у селі так і залишились безхазяйними. У цій хаті баба Ганя зберігає труни для себе і сестри.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Повернення у труні Місцеве кладовище зовні нічим не відрізняється від усіх інших сільських кладовищ в Україні. Але чимало могил належать людям, які були евакуйовані після аварії, але воліли бути похованими тут, розповідає Аліна Рудя.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Остання воля баби Марусі Дехто повертається сюди ще за життя. Як от баба Маруся, яка доглядає за могилою матері. Її дочка живе з чоловіком та двома дітьми в однокімнатній квартирі у Києві. А баба Маруся каже, що тішиться тому, що живе тут: "Це моя батьківщина. Хочу, щоб тут мене поховали. Але біля матері, а не чоловіка".

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Історії самоселів Галина Іванівна належить до тих, кого називають "самоселами". "Моє життя проминуло так хутко, що й оком не встигла моргнути. Зараз мені 82 роки, а відчуття таке, ніби ще й не починала жити. У молодості дуже хотілося подорожувати. Мріяла про квиток, з яким можна було б об'їхати цілий світ. Але далі Києва так нікуди і не вибралася".

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони У власному світі Іван Іванович з дружиною ще у 1980-х вирішили повернутися до забруднених радіацією, але рідних місць. Таких, як вони, кілька сотень. Іван став серед туристів справжньою знаменитістю. Чоловік овдовів ще кілька років тому, але щороку розповідає, що дружина померла "торік". Він полюбляє розповідати безліч історій, деякі з яких, однак, межують із вигадкою.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Свідки подій За тиждень до 32 роковин аварії на ЧАЕС Аліна Рудя відвідала селище Опачичі. Тут залишалася жити одна-єдина бабуся. Решта самоселів вже відійшли в інший світ. Їхні хати стоять із прочиненими дверима, на столах старі фотографії, листи, рушники та меблі - мовчазні свідки трагічної долі.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони "А душа дотліва у горнилі буття" Баба Маруся доглядає за своїм чоловіком Іваном. Він страждає на старечу деменцію, а нещодавно ще й переніс інсульт. "Іноді він прокидається посеред ночі і іде шукати свій трактор, на якому пропрацював 42 роки". Сама Баба Маруся тепер теж часто замислюється про смерть. "Не хочу бути тягарем для дітей та онуків", - каже вона.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Подбали завчасно До того, як Іван зліг хворим, він встиг змайструвати дві домовини для себе і для дружини. Зараз подружжя тримає їх у сараї, що поруч із хатою. "Нижня для мене, а та, що на ній стоїть, - для мого старого", - пояснює Маруся.

32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони Останні самосели У зоні відчуження залишилося небагато самоселів. Аліна Рудя, що сама народилося недалеко від Чорнобиля, збирає їхні історії для великого фотопроекту, який має незабаром вийти друком. "Відвідини кинутих сіл щоразу стають дедалі більш гнітючими. Щоразу хтось помирає, адже більшості самоселів уже далеко за 70", - каже Аліна. Автор: Крістоф Штрак, Дмитро Каневський



"П'ять років намагався про це забути"

Із батальйону Володимира вже упродовж першого року загинуло не менше третини особового складу. Він вважає, що врятувався, бо виріс у Кіровограді, де добувають уран, і "утворився якийсь імунітет". З тих, хто поїхав у відрядження разом з Оленою Давидовою, четверо лікарів померли, не доживши до шістдесяти років. "Веселого нічого не було, але була команда. Підібралися такі люди, які не боялися. Була справа, було цікаво, велика робота. І люди ставляться з повагою. Мене всі знали, у мене була специфічна зачіска, я своє довге волосся заплітала в "ґулю" на голові. І по ній мене в навколишніх селах упізнавали - "ендокринолог з "ґулею", - пригадує Олена.

Третю серію "Чорнобиля", у якій ідеться про променеву хворобу, Олена змогла подивитися тільки з третьої спроби. Для деяких ліквідаторів аварії навіть це - занадто важке випробування. Один із резервістів, якого призвали до зони і з яким вдалося зв'язатися кореспонденту DW, припинив розмову через півтори хвилини. "Вибачте, я п'ять років витратив на те, щоб усе це забути", - сказав він.

Один день у Чорнобильській зоні відчуження Магазин у селі Залісся Після проходження паспортного контролю на КПП Дитятки, перша зупинка маршруту у 30-кілометровій Зоні відчуження - село Залісся. Колишні садові дерева виросли у справжній ліс, яким поросли центральні вулиці. До аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року тут проживало близько трьох тисяч мешканців. Їх евакуювали у Бородянський район Київщини. Згодом сюди повернулось кілька самоселів.

Один день у Чорнобильській зоні відчуження Дім Культури у Заліссі Залісся було не останнім у районі селом. Тут, у 15 хвилинах від міста Чорнобиля, розташовувалась середня школа, бібліотека, пологовий будинок та Дім Культури (на фото), збудований у 1959 році. Приміщення непогано зберіглося - усередині все ще висить пропагандистський транспарант. У хорошому стані ліпнина, що оздоблювала сцену. Але долівка майже геть згнила, тож пересуватися слід обережно.

Один день у Чорнобильській зоні відчуження Техніка ліквідаторів у Чорнобилі Наступна зупинка - Чорнобиль. Біля пожежної частини просто неба розташований музей техніки, задіяної у ліквідації наслідків аварії. У перші дні спеціалісти сподівалися з її допомогою розчистити особливо небезпечні завали. Але навіть техніка не витримувала високий рівень радіації, а виходячи з ладу, створювала для ліквідаторів зайві труднощі.

Один день у Чорнобильській зоні відчуження Алея Пам'яті Алея Пам’яті меморіального комплексу "Зірка Полинь" в Чорнобилі - це символічне кладовище з назвами 162 населених пунктів, які зрівняли із землею після Чорнобильської катастрофи. Зі спогадів ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС Валерія Стародумова: "Метод захоронення називався "під себе". Інженерна машина розгородження (ІМР) мала викопати траншею поруч, зіштовхнути будинок і засипати землею".

Один день у Чорнобильській зоні відчуження Мікрозіверт? Бер? Мікрорентген? Кюрі? Наступна зупинка - село Копачі. Воно розташоване в 10-кілометровій зоні. Село зазнала найбільш інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами. Саме тут туристи жваво вимірюють рівень радіації за допомогою дозиметрів, доступних за додаткову плату (150-300 гривень). Супровідники мають допомогти зорієнтуватися в одиницях вимірювання. Подекуди "фонить" і "зашкалює", пристрій гучно пищить.

Один день у Чорнобильській зоні відчуження Дитячий садок у селі Копачі Село розташовувалося лише у чотирьох кілометрах від ЧАЕС. Через сильне забруднення його ліквідували і заспиали землею. Одна з небагатьох будівель, що залишилась стояти - дитячий садок. Тут ще чимало дитячих іграшок, меблів, посібників із дошкільного виховання, є і батьківський куток. Лише дітей немає...

Один день у Чорнобильській зоні відчуження Майданчик перед 4-м енергоблоком ЧАЕС Пам'ятник ліквідаторам аварії встановили на майданчику перед 4-м енергоблоком ЧАЕС. Сьогодні цей енергоблок уже вкритий новим захисним конфайнментом і виглядає цілком мирно. А в квітні 1986 року, після аварії, показники радіації тут перевищували норму у тисячі разів. У ліквідації наслідків однієї з найбільших техногенних катастроф взяли участь близько 600 тисяч осіб.

Один день у Чорнобильській зоні відчуження Радіологічний контроль на ЧАЕС Перед входом до ЧАЕС обов’язково пройти контроль на предмет наявності радіологічного забруднення одягу. Як правило прилади звітують "чисто". В іншому разі дозиметристи спробують відчистити одяг. Якщо не вдасться - доведеться його залишити. Організатори обіцяють, що за день перебування у Чорнобильській зоні рівень радіаційного опромінення дорівнюватиме дозі, отриманій за годину польоту літаком.

Один день у Чорнобильській зоні відчуження Обід на станції Після проходження радіологічного контролю, у станційній їдальні ЧАЕС пропонують повноцінний обід: борщ або суп, м'ясо з гарніром і салат, компот, сік та хліб. Тут можуть харчуватися і вегетаріанці: замість м'ясного можна взяти, наприклад, кавун та персик. Усі продукти - лише з-за межі зони відчуження. Ціна обіду - 100 гривень. Каву можна взяти окремо, в автоматі. Увага: автомат решту не дає.

Один день у Чорнобильській зоні відчуження Прип'ять - місто атомників Ось ми і в центрі Прип’яті - гордості соціалістичного містобудування. Рік заснування - 1970. До аварії в місті, розташованому в двох кілометрах від ЧАЕС, проживало близько 50 тисяч мешканців. На фото - "білий дім", де жила міська еліта та директор ЧАЕС Віктор Брюханов, засуджений згодом до 10 років ув’язнення. На першому поверсі - магазин "Веселка", після аварії слугував меблевим складом.

Один день у Чорнобильській зоні відчуження Автомати з газировкою Ці автомати, встановлені біля кафе "Прип'ять", у радянські часи були невід'ємною частиною міського ландшафту. На них можна було натрапити на вулиці та у парках відпочинку. Цю модель АТ-101СК випускало виробниче об’єднання "Київторгмаш". Вода зі сиропом коштувала 3 копійки, без - 1 копійку. У другому автоматі (на фото) так і залишився стояти гранований стакан.

Один день у Чорнобильській зоні відчуження Унікальний вітраж у кафе "Прип'ять" Кафе "Прип'ять" - улюблене місце відпочинку молоді, розташоване біля річкового вокзалу, куди з Києва припливали теплоходи "Ракета". Особливість інтер'єру - вітраж, найвірогідніше, авторства команди знаменитого художника-монументаліста Івана Литовченка. Виконаний за трудомісткою і витратною технологією: творцем зібрані фрагменти кольорового скла. Митці називають результат "гобеленом у склі".

Один день у Чорнобильській зоні відчуження Залишки універмагу Прип'ять вважався зразково-елітним містом. Рівень забезпечення енергетиків порівнювали з московським, звичний для СРСР дефіцит тут був рідкістю. У Прип'яті діяло 25 магазинів, у тому числі універмаг, що відкрився на початку 1986 року. На першому поверсі був продуктовий відділ, на другому - меблевий. Тут ще збереглися холодильні вітрини, хоча мародери давно зняли усе "начиння" на металобрухт.

Один день у Чорнобильській зоні відчуження Розграбоване мародерами Та найбільше сліди мародерів помітні у залишених приватних помешканнях прип’ятчан. Деякі речі, незабруднені радіацією, городяни змогли згодом забрати та вивезти, частково майно утилізували. Решту розікрали мародери. Знімали навіть батареї. Більшість квартир нині майже цілком порожні. Подекуди, як тут, у квартирі в домі на вулиці Лесі Українки, ще можна знайти шпалери, старі меблі та дещо з кухні.

Один день у Чорнобильській зоні відчуження "Вірним курсом завжди. Та весь час не туди" …ці слова з пісні Тараса Петриненка згадуються при виді транспарантів до Першотравня у будинку культури "Енергетик". Аварію на ЧАЕС від розпаду СРСР відділяють лише 5 років. Історики упевнені, що Чорнобиль став початком кінця Радянського Союзу. Лише на першому етапі збитки від аварії становили 18 мільярдів рублів. Похитнулася не лише неповоротка економіка, але й сліпа віра в курс КПРС.

Один день у Чорнобильській зоні відчуження Секретний об'єкт - загоризонтна радіолокаційна станція "Дуга" ...вона ж - "Чорнобиль-2", вона ж - "російський дятел" (Russian woodpecker), вона ж "випалювач мізків". Остання зупинка маршруту - секретний об'єкт, збудований неподалік ЧАЕС. Він був частиною системи протиповітряної оборони СРСР для виявлення запуску міжконтинентальних балістичних ракет. Починаючи від 1976 року, "Дуга" наводила страх шумом в ефірі, за що радіолюбителі й охрестили її "дятлом".

Один день у Чорнобильській зоні відчуження Знайомтеся: лис Семен На околицях Прип'яті часто можна зустріти лиса на прізвисько Семен. Він став своєрідною місцевою знаменитістю. Туристів Семен любить, адже вони його часто підгодовують. Однак гладити його не рекомендується. Не лише через те, що у нього на хутрі теоретично можуть бути радіоактивні частинки. Цей симпатяга - дика тварина і кусатися не розучився. Автор: Дмитро Каневський, Юрій Шейко

