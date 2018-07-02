 Серіал ″Парфумер″: спроба повторити успіх нашумілого фільму | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 02.07.2018

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Культура й стиль життя

Серіал "Парфумер": спроба повторити успіх нашумілого фільму

На Мюнхенському кінофестивалі відбулася світова прем'єра перших епізодів 6-серійного детективу "Парфумер". Сюжет лише частково перетинається з нашумілим фільмом та книгою, відомою й українському глядачу.

Сцена з серіалу Парфумер

Сцена з серіалу "Парфумер"

Зйомки цього серіалу та усе із цим пов'язане довгий час були оповиті таємницею. Настільки, що майже сенсацією претендує стати світова прем'єра перших його епізодів у рамках 36-го Мюнхенського кінофестивалю, що проходить з 28 червня до 7 липня у баварській столиці. Зрештою, навряд чи будь-яка інша післявоєнна німецька книга, на якій і базується серіал, зчинила у світі стільки галасу, як бестселер Патріка Зюскінда (Patrick Süskind), що побачив світ 1985-го року. Українською читачі змогли вперше прочитати роман у 1993 році, тоді він вийшов під назвою "Запахи. Історія одного вбивці", а в 2006 році на українських екранах з'явилася вже повнометражна екранізація книги.

Роман-"серіал"

Не помилиться той, хто припускає, що після успіху роману Патріка Зюскінда та екранізації режисера Тома Тиквера (Tom Tykwer) ("Парфумер: Історія одного вбивці", 2006 рік) цю історію вирішили відзняти ще й у такому популярному нині форматі серіалу - з комерційних причин.

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Взагалі-то роман Зюскінда - до того, як він з'явився на полицях книгарень у лютому 1985 року - був уперше надрукований як роман з продовженням на сторінках німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung у 1984 році. Відбулося це не без згоди самого Патріка Зюскінда. Всесвітньовідомий письменник приділяв багато уваги тому, що відбувається з його текстами. Тож "Парфумер" ще й як телесеріал не видається чимось надто дивним. 

Однак не слід чекати, що такий непублічний автор як Зюскінд якось прокоментує цю подію. Письменника не побачиш на телевізійних ток-шоу, а ще він не дозволяє себе фотографувати. Так само як і відкидає будь-які пропозиції дати інтерв'ю. Уже не одне десятиліття відомий автор практично ніде не з'являється. Але схоже на те, що продюсер Олівер Бербен (Oliver Berben) все ж отримав від Зюскінда дозвіл удруге екранізувати його роман.

Сюжет серіалу розгортається у минулому

Разом з акторами та режисером Філіппом Кадельбахом (Philipp Kadelbach), який у 2014 році отримав премію "Еммі" за свій нашумілий трисерійний фільм "Наші матері, наші батьки", Бербен презентував дві перші серії "Парфумера" увечері 29 червня на кінофестивалі в Мюнхені. Про сюжет серіалу до сьогодні було відомо дуже мало, рекламують його лише короткою фразою. "Що, якщо вигадка наздожене реальність? Що, якщо емоціями можна буде маніпулювати - і більше нікому буде щось втрачати?" - написано на сайті фестивалю. 

Тут виникають запахи... (сцена з серіалу)

Тут виникають запахи... (сцена з серіалу)

Якщо почитати далі, стане швидко зрозуміло, що автори серіалу не прагнули в своїй екранізації роману повністю слідувати задуму автора. "2018 рік, десь на Нижньому Рейні. Серія жорстоких убивств. Молода криміналістка з нестандартними методами розслідування.  І слід, який веде в минуле - до п'яти учнів інтернату, які в пошуках влади і любові експериментують з секретом людських запахів, а також - з ідеями з бестселера "Парфумер" Зюскінда", - привідкривають завісу автори серіалу.

Зірковий акторський склад

Серіал був випущений компанією Constantin для другого каналу німецького телебачення ZDF, його телепрем'єра має відбутися восени - спершу в розділі телеканалу ZDF NEO. Міжнародні права та відкладені права на другий показ для Німеччини дісталися відомій американській компанії Netflix.

Тож "Парфумер" пішов протилежним шляхом, на відміну від найдорожчого німецького телесеріалу "Вавилон Берлін", який спершу вийшов на приватному телеканалі Sky, і лише восени цього року його покажуть на першому німецькому телеканалі ARD.

Ключові ролі в "Парфумері" зіграли відомі німецькі актори, такі як Фрідеріке Бехт (Friederike Becht), Юрґен Мауер ( Juergen Maurer), Вольтан Вільке Мерінґ (Wotan Wilke Möhring), Марк Гоземанн (Marc Hosemann) und Наталія Беліцкі (Natalia Belitski). Схоже, успіх серіалу "Парфумер" забезпечений. Попри це, відвідувачі Мюнхенського кінофестивалю із захопленням чекали на перше враження, яке справить прем'єрний показ фільму на великому екрані.

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    Українці в Каннах

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  • Кейт Бланшетт

    Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

    Кейт Бланшетт очолює журі

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  • Каннський кінофестиваль 2018

    Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

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  • Каннський кінофестиваль 2018

    Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

    Німці з Папським благословенням

    Німецьких режисерів знову марно шукати на конкурсі у Каннах - є лише кілька фільмів "поза конкуренцією". Зокрема, Вім Вендерс представляє свій новий документальний фільм "Папа Франциск - людина слова" ("Papst Franziskus - ein Mann seines Wortes"). Ця стрічка була створена у тісній співпраці з Понтифіком.

  • Каннський кінофестиваль 2018

    Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

    Нові "Зоряні війни" відзначають світову прем'єру

    Американці також не дуже представлені на цьогорічному фестивалі - голлівудських зірок нині там буде менше. Але прихильникам попкорн-фільмів є чому порадіти. У Каннах відбудеться прем'єра "Хан Соло. Зоряні війни: Історії" ("Solo: A Star Wars Story"). У фільмі йдеться про Хана Соло, сюжет хронологічно відтворює період перед першим фільмом "Зоряні війни", який вийшов 1977 року.

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    Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

    Суперечка з Netflix

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    Автор: Йохен Кюртен, Максим Драбок


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