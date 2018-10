"Сержанта Пеппера" Beatles визнано найпопулярнішим альбомом у Великобританії

У Великобританії альбом гурту The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" ("Оркестр клубу самотніх сердець сержанта Пеппера») названий найпопулярнішим за всю історію країни, повідомила у суботу, 13 жовтня, музична організація Official Charts Company. За її підрахунками, класичний альбом 1967 року став найулюбленішим у країні за кількістю продажів, завантажень та прослуховувань в інтернеті.

Альбом чотирьох ліверпульців містить такі хіти, як "With a Little Help from My Friends" та "A Day in the Life". На той час Beatles перестали гастролювати та зосередили зусилля на студійній роботі під керівництвом продюсера Джорджа Мартіна.

На другому місці за популярністю у Сполученому Королівстві - альбом співачки Адель "21". Третю сходинку посіла пластинка "What's the Story) Morning Glory?" гурту Oasis.

У п'ятірку також увійшли альбом гурту Pink Floyd 1973 року "Dark Side Of The Moon" та "Thriller" Майкла Джексона. Загалом у рейтинг Official Charts Company увійшли 40 альбомів.