 Серед уламків літака, яким летів футболіст Сала, виявили одне тіло | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2019

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Новини

Серед уламків літака, яким летів футболіст Сала, виявили одне тіло

На знятих під водою кадрах видно, що серед уламків літака, який впав у Ла-Манш, перебуває одне тіло. Поки невідомо, кому воно належить - футболісту чи пілоту.

Літак з футболістом з зник з радарів над Ла-Маншем ввечері 21 січня

Літак з футболістом з зник з радарів над Ла-Маншем ввечері 21 січня

Британські слідчі у понеділок, 4 лютого, повідомили про виявлення одного тіла серед уламків літака, яким летіли відомий аргентинський футболіст Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон. Про це свідчать кадри проведеної під водою відеозйомки уламків, які напередодні знайшли на дні Ла-Маншу.

"На жаль, на відеозаписах, зроблених дистанційно керованим пристроєм, серед уламків видно одного з присутніх на борту", - повідомив британський відділ з розслідування авіакатастроф (Air Accidents Investigation Branch - AAIB). Відділ зараз проробляє наступні кроки, проводячи консультації з сім'ями пілота, футболіста та поліцією. У відділі оприлюднили кадри фюзеляжу літака з реєстраційним номером.

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Рятувальники вже півтори доби намагаються знайти відомого аргентинського футболіста Еміліано Салу. Приватний літак з ним зник над Ла-Маншем. Шанси знайти футболіста живим зменшуються. (23.01.2019)

На фрацузьке узбережжя винесло частини сидінь з літака. За словами британських слідчих, вони - ймовірно з літака, на якому перебував футболіст Еміліано Сала. Родина спортсмена продовжила приватні пошуки зниклого літака. (30.01.2019)

Уламки літака на дні каналу знайшла приватна пошукова компанія Blue Water Recoveries, яку винайняла для проведення робіт родина футболіста. Нагадаємо, 28-річний аргентинський нападник Еміліано Сала летів з Нанта до Кардіффа для того, щоб взяти участь у своєму дебютному матчі за футбольний клуб "Кардіфф Сіті". Незадовго до катастрофи Сала, який раніше виступав за французький клуб "Нант", підписав контракт з "Кардіфф Сіті". За цей перехід "Кардіфф Сіті" заплатив рекордні для клубу 19 мільйонів доларів.

Перед тим як літак зазнав катастрофи, Сала надіслав своїм друзям голосове повідомлення у месенджері WhatsApp, у якому висловив побоювання щодо своєї безпеки. "Я перебуваю у літаку, який виглядає так, ніби він збирається розвалитися", - сказав футболіст. Як повідомив згодом президент "Кардіфф Сіті" Мехмет Далман, Сала організував свій переліт з Нанта до Кардіффа самостійно. За інформацією британських ЗМІ, 59-річний пілот, який був за штурвалом літака, не мав права перевозити пасажирів на комерційній основі, оскільки він налітав недостатньо годин.

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