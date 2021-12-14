Сергія Тихановського засудили до 18 років позбавлення волі у Білорусі

Гомельський обласний суд засудив блогера Сергія Тихановського, визнаного правозахисниками політв'язнем, до 18 років позбавлення волі у колонії посиленого режиму. Вирок оголосили у вівторок, 14 грудня, на території слідчого ізолятора (СІЗО) номер три у Гомелі, де утримується Тихановський. Чоловіка Світлани Тихановської, лідерки білоруської опозиції та екскандидатки у президенти країни звинувачували за чотирма статтями.

Тихановський: "Вважаю звинувачення політично мотивованими"

Адвокатка Наталія Мацкевич, яку 13 жовтня усунули від роботи, а пізніше позбавили адвокатської ліцензії, говорила, що навіть у СІЗО її підзахисний залишався "твердим у своїй позиції". В інтерв'ю Deutsche Wеlle з ізолятора Сергій Тихановський зазначав, що всі звинувачення на свою адресу категорично відкидає: "Вважаю їх надуманими та політично мотивованими".

Суд також оголосив вироки й решті фігурантів "справи Тихановського". Миколу Статкевича ув'язнили на 14 років, Ігоря Лосика - на 15 років, Артема Сакова - на 16 років, Володимира Цигановича - на 15 років, Дмитра Попова - на 16 років.

Одного з лідерів білоруської опозиції - Статкевича - визнали винним за статтею про "організацію масових заворушень". Блогер Лосик проходив за статтями про "організацію масових заворушень" і "розпалювання соціальної ворожнечі", за ними також фігурував і творець YouTube-каналу MozgON Циганович. Членів команди каналу "Країна для життя" Сакова і Попова, як і Сергія Тихановського, звинувачували за відразу чотирма статтями: організація масових заворушень, розпалювання соціальної ворожнечі, перешкоджання роботі та організація дій, що грубо порушують громадський порядок.

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Процес відбувався у закритому режимі

Процес проходив у закритому режимі "з метою гарантування безпеки учасників процесу та захисту таємниці, що охороняється законом". Перед початком процесу слідчі зобов'язали захисників до нерозголошення, заборонивши їм повідомляти навіть статті обвинувачення, які висунули підсудним.

Світлана Тихановська вже прокоментувала вирок чоловікові: "Диктатор публічно мститься своїм найсильнішим супротивникам. Ховавши політв'язнів у закритих судових процесах, він сподівається продовжити репресії в тиші, але весь світ спостерігає за цим". "Ми не зупинимося", - наголосила вона.

З травня 2020 року - за ґратами

Сергій Тихановський, відомий завдяки своєму Telegram-каналу "Країна для життя", у травні 2020 року заявив про бажання балотуватися у президенти країни на виборах 9 серпня, але його не зареєстрували. Натомість кандидаткою стала його дружина Світлана. Тихановського затримали 29 травня 2020 року у Гродно на пікеті, який проводився на підтримку висування Світлани Тихановської у президенти. З того часу він перебуває за ґратами. Судовий процес у справі розпочався 24 червня 2021 року.

Офіційно блогера звинувачували за такими статтями кримінального кодексу, як "організація масових заворушень", "організація або підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок", "розпалювання соціальної ворожнечі" та "перешкоди" роботи ЦВК ". За версією слідства, активіст близько року займався підготовкою та організацією вуличних заворушень у Білорусі.

У середині липня до списку екстремістських матеріалів у Білорусі внесли Telegram-канал Тихановського "Країна для життя".

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