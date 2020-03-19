 Сергія Сівоха звільнили з Ради національної безпеки і оборони України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2020

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Новини

Сергія Сівоха звільнили з Ради національної безпеки і оборони України

Сергія Сівоха звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань реінтеграції Донбасу. Він підтвердив цю інформацію, заявивши, що "клеркам з РНБО більше не цікава тема Донбасу".

Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу

Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу

Сергія Сівоха звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) з питань реінтеграції Донбасу. Цю інформацію він підтвердив у понеділок, 30 березня.

"Можна, звичайно, нічого і не писати - всім і так зрозуміло, що клеркам з РНБО більше не цікава тема Донбасу", - написав Сівохо у соцмережі Facebook.

Він не назвав причин звільнення, але заявив, що "на темі миру добре заходити в кабінети, а потім продавати країну і ховати голову в пісок під тиском активного меншини". "РНБО з грізного і важливого органу перетворився на фікцію", - стверджує Сівохо. Водночас він запевнив, що "не засмутився через втрачені посвідчення" та буде "продовжувати допомагати президенту в його прагненні до миру".

Сівохо зазначив, що після звільнення зосередиться на роботі створеної ним раніше "Національної платформи примирення і єдності".

Нагадаємо, 12 березня У Києві зірвали презентацію "Нацплатформи примирення і єдності". Сергія Сівоха штовхнули під час презентації, згодом поліція затримала 15 осіб.

Сівоха призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу у жовтні 2019 року.

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