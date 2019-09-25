Сергія Князєва призначили радником міністра внутрішніх справ України

Ексголова Національної поліції України Сергій Князєв став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За словами міністра, відставка Князєва була плановим кроком.
Сергій Князєв, який раніше обіймав посаду керівника Національної поліції України, продовжить роботу на посаді радника міністра внутрішніх справ і члена колегії міністерства внутрішніх справ України. Про це департамент комунікації МВС повідомив у четвер, 26 вересня.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що рішення про відставку Князєва з посади голови Нацполіції - це плановий крок, не зумовлений негативними чинниками та "брудною інформаційною кампанією" проти офіцера поліції. "Я хочу подякувати Князєву за роки роботи в поліції загалом і на посаді голови Національної поліції. Ми всі пам'ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, в непрості часи на Закарпатті, в Рівненській області. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51 відсоток - це особиста заслуга Сергія Князєва і команди", - зазначив міністр, додавши, що призначений напередодні новий голова Нацполіції Ігор Клименко має продовжити цей шлях реформ.
Аваков також повідомив, що за поданням голови Нацполіції від 9 вересня полковника поліції Вадима Трояна, який раніше обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ, призначено заступником голови Національної поліції. "У нас нові призначення. І я вважаю, що ці молоді люди ефективно працюватимуть на користь держави Україна", - наголосив міністр.
Нагадаємо, що 24 травня Князєв заявив, що подає у відставку з посади керівника Національної поліції України і вже передав відповідний рапорт міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову. "Це дійсно справа мого життя... Але я ухвалив рішення подати у відставку. І я щойно повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву про звільнення мене з посади, і для себе вважаю, що цей мій крок як голови поліції європейської держави", - наголосив Князєв, який очолював Нацполіцію з лютого 2017 року.
Раніше він спростував інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, що його колишня дружина Вікторія, співробітниця будівельної компанії "Атлант", намагалася провезти в Польщу незадекларовану велику суму євро. За його словами, ексдружина перетинала кордом разом зі своїм начальником Вадимом Каганом та діловими партнерами. І ці гроші нібито були отримані внаслідок торговельної угоди.