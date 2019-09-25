Сергія Князєва призначили радником міністра внутрішніх справ України

Сергій Князєв, який раніше обіймав посаду керівника Національної поліції України, продовжить роботу на посаді радника міністра внутрішніх справ і члена колегії міністерства внутрішніх справ України. Про це департамент комунікації МВС повідомив у четвер, 26 вересня.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що рішення про відставку Князєва з посади голови Нацполіції - це плановий крок, не зумовлений негативними чинниками та "брудною інформаційною кампанією" проти офіцера поліції. "Я хочу подякувати Князєву за роки роботи в поліції загалом і на посаді голови Національної поліції. Ми всі пам'ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, в непрості часи на Закарпатті, в Рівненській області. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51 відсоток - це особиста заслуга Сергія Князєва і команди", - зазначив міністр, додавши, що призначений напередодні новий голова Нацполіції Ігор Клименко має продовжити цей шлях реформ.

Аваков також повідомив, що за поданням голови Нацполіції від 9 вересня полковника поліції Вадима Трояна, який раніше обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ, призначено заступником голови Національної поліції. "У нас нові призначення. І я вважаю, що ці молоді люди ефективно працюватимуть на користь держави Україна", - наголосив міністр.

Нагадаємо, що 24 травня Князєв заявив, що подає у відставку з посади керівника Національної поліції України і вже передав відповідний рапорт міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову. "Це дійсно справа мого життя... Але я ухвалив рішення подати у відставку. І я щойно повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву про звільнення мене з посади, і для себе вважаю, що цей мій крок як голови поліції європейської держави", - наголосив Князєв, який очолював Нацполіцію з лютого 2017 року.

Раніше він спростував інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, що його колишня дружина Вікторія, співробітниця будівельної компанії "Атлант", намагалася провезти в Польщу незадекларовану велику суму євро. За його словами, ексдружина перетинала кордом разом зі своїм начальником Вадимом Каганом та діловими партнерами. І ці гроші нібито були отримані внаслідок торговельної угоди.