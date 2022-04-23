Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сергій Шкарлет

Сергій Шкарлет - український економіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Шкарлет".

17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти України попри те, що профільний комітет Верховної Ради не підтримав його призначення на цю посаду. До цього - упродовж семи місяців Сергій Шкарлет був в.о. міністра освіти і науки України. Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, з 2010 року до 2020 року - ректор Чернігівського національного технологічного університету. У 2010 році він балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів". Тоді в інтерв'ю українським ЗМІ він запевняв, що підтримував експрезидента Віктора Януковича на виборах у 2004-му та 2010 роках. У 2015 році Шкарлет знову намагався потрапити до Чернігівської облради. Цього разу - від партії "Блоку Петра Порошенка", щоправда, безуспішно. Колишня міністерка освіти Ганна Новосад звинуватила Сергія Шкарлета у плагіаті щонайменше трьох наукових робіт. Сам Шкарлет заперечує наявність плагіату у своїх роботах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вступна кампанія в Україні під час війни: що змінилося для абітурієнтів

Вступна кампанія в Україні під час війни: що змінилося для абітурієнтів 23.04.2022

Війна внесла корективи і до навчального процесу. В Україні розробили спрощену процедуру для вступників, аби реалізувати право на вищу освіту та заохочувати залишатися в Україні. DW - про особливості вступної кампанії.
Заступника глави МОН звільнили після скандальних фото його помічниці

Заступника глави МОН звільнили після скандальних фото його помічниці 28.12.2021

Уряд звільнив Ігоря Гарбарука з посади заступника міністра освіти і науки України за власним бажанням. Цьому передувала публікація фото, на якому його помічниця перебуває на робочій зустрічі у відвертому вбранні.
В Україні від роботи відсторонили майже три тисячі невакцинованих вчителів

В Україні від роботи відсторонили майже три тисячі невакцинованих вчителів 27.11.2021

Через відсутність стовідсоткового охоплення щепленнями в "червоних" зонах України дистанційно працюють більше тисячі шкіл. Наразі в країні однією дозою щепилися 96,5 відсотка освітян, а двома - 86,4 відсотка.
В Україні від COVID-19 вакцинувалися майже 85 відсотків вихователів дитсадків

В Україні від COVID-19 вакцинувалися майже 85 відсотків вихователів дитсадків 30.10.2021

Від COVID-19 вже щепилися 85 відсотків вихователів у дитсадках, найбільше на Тернопільщині. З 8 листопада тих, хто не щепився бодай однією дозою, відсторонять від роботи без збереження зарплати.
Шкарлет заявив, що виграв суд про плагіат

Шкарлет заявив, що виграв суд про плагіат 05.04.2021

Суд встановив, що комітет з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти незаконно шукав плагіат в работах міністра освіти та науки України, повідомив Сергій Шкарлет.
У Верховній Раді оскаржили процедуру призначення міністра освіти Сергія Шкарлета

У Верховній Раді оскаржили процедуру призначення міністра освіти Сергія Шкарлета 18.12.2020

У Раді перевіряють імовірність неперсонального голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Напередодні за це проголосували мінімально необхідні для ухвалення рішення 226 народних депутатів.

Рада призначила міністрів освіти та аграрної політики

Рада призначила міністрів освіти та аграрної політики 17.12.2020

Міністром освіти і науки призначено Сергія Шкарлета, якому закидають плагіат в наукових роботах, а міністерство аграрної політики очолив Роман Лещенко. Рада відмовилась призначити Юрія Вітренка міністром енергетики.
Комітет ВР не підтримує призначення Шкарлета міністром освіти і науки

Комітет ВР не підтримує призначення Шкарлета міністром освіти і науки 16.12.2020

Профільний комітет Верховної Ради України не підтримує призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки, але рекомендує визначитися з кандидатурою Шкарлета шляхом голосування в залі засідань.

Чи загрожують зміни в МОН України європейським реформам освіти

Чи загрожують зміни в МОН України європейським реформам освіти 04.12.2020

Керівництво міністерства освіти і науки України має намір змінити структуру свого апарату. Ці плани критикують як загрозу для реформ. DW з'ясовувала, у чому полягають плани МОН і що про них думають в ЄС.
Чому в Україні досі не карають за плагіат у наукових роботах

Чому в Україні досі не карають за плагіат у наукових роботах 15.10.2020

Плагіатори в Україні часто не лише не мають проблем з політичною кар'єрою - їх не можуть навіть позбавити наукового ступеню. DW розбиралась, в чому причина та як можна змінити ситуацію.
У наукових роботах в.о. міністра освіти України знайшли плагіат

У наукових роботах в.о. міністра освіти України знайшли плагіат 11.09.2020

Комітет з етики НАЗЯВО підтвердив наявність плагіату в наукових роботах в. о. міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. До такого висновку прийшли українські та іноземні експерти.

Шкарлет розповів, коли почнеться навчання в українських вишах

Шкарлет розповів, коли почнеться навчання в українських вишах 04.08.2020

Для більшості українських студентів навчальний рік почнеться 1 вересня. Першокурсники почнуть навчання з 15 вересня. Про це заявив в.о. міністра освіти України Сергій Шкарлет.
Що відомо про нового в. о. міністра освіти і науки

Що відомо про нового в. о. міністра освіти і науки 25.06.2020

Попри громадські протести уряд призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета в. о. міністра освіти і науки України.

Кабмін призначив в.о. міністра освіти України

Кабмін призначив в.о. міністра освіти України 25.06.2020

Уряд України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета в.о. міністра освіти. Раніше профільний комітет Верховної Ради не підтримав призначення його міністром.