Сергій Шкарлет - український економіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Шкарлет".

17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти України попри те, що профільний комітет Верховної Ради не підтримав його призначення на цю посаду. До цього - упродовж семи місяців Сергій Шкарлет був в.о. міністра освіти і науки України. Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, з 2010 року до 2020 року - ректор Чернігівського національного технологічного університету. У 2010 році він балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів". Тоді в інтерв'ю українським ЗМІ він запевняв, що підтримував експрезидента Віктора Януковича на виборах у 2004-му та 2010 роках. У 2015 році Шкарлет знову намагався потрапити до Чернігівської облради. Цього разу - від партії "Блоку Петра Порошенка", щоправда, безуспішно. Колишня міністерка освіти Ганна Новосад звинуватила Сергія Шкарлета у плагіаті щонайменше трьох наукових робіт. Сам Шкарлет заперечує наявність плагіату у своїх роботах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.