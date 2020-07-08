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Сергій Семочко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Семочко".

У жовтн 2018 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Державна зрада" стосовно колишнього співробітника СБУ Сергія Семочка, який обіймає посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки. Слідство взяло до уваги інформацію про те, що родичі Семочка мають, крім українського, ще й російське громадянство, оприлюднену в програмі антикорупційних розслідувань "Наші гроші з Денисом Бігусом". Окрім СБУ, своє кримінальне провадження щодо Семочка відкрило і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Детективи НАБУ розслідують справу про незаконне збагачення Семочка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд відмовився обрати Петру Порошенку запобіжний захід

Суд відмовився обрати Петру Порошенку запобіжний захід 08.07.2020

Суд врахував той факт, що розслідування справи проти експрезидента України на момент розгляду питання про запобіжний захід вже завершено, тому суд не може розглядати такі клопотання.
Коментар: Зеленський та Порошенко потрібні один одному

Коментар: Зеленський та Порошенко потрібні один одному 02.07.2020

Спроби президента України Володимира Зеленського віддати під суд свого попередника схожі на боротьбу нанайських хлопчиків, у якій супротивники хочуть отримати максимум політичних дивідендів, пише Сергій Руденко.
Суд відклав обрання запобіжного заходу Порошенку до 8 липня

Суд відклав обрання запобіжного заходу Порошенку до 8 липня 01.07.2020

Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до призначення на посаду заступника голови служби Сергія Семочка. Прокурори клопотали про особисте зобов'язання для Порошенка.

Справи проти Порошенка: у чому обвинувачують і яке покарання загрожує (18.06.2020) 18.06.2020

Призначення скандального Семочка, "плівки Деркача", справи про картини і кораблі у Керченській протоці. Про що допитують і в чому обвинувачують Петра Порошенка? Перелік основних справ, по яких проходить п’ятий президент України.

Порошенка підозрюють у схилянні голови розвідки до перевищення повноважень

Порошенка підозрюють у схилянні голови розвідки до перевищення повноважень 10.06.2020

В Офісі генерального прокурора України заявили, що повідомили експрезиденту Петру Порошенку про підозру. Його підозрюють у схилянні голови розвідки до перевищення ним влади та службових повноважень.
Порошенко прийшов на допит у ДБР

Порошенко прийшов на допит у ДБР 10.06.2020

Петро Порошенко прийшов на допит в ДБР у справі про незаконне переміщення картин через державний кордон. У ДБР повідомили, що вручили йому підозру. Утім, у Порошенка заявили, що підозра стосується іншої справи.
ДБР викликало Петра Порошенка на допит щодо державної зради

ДБР викликало Петра Порошенка на допит щодо державної зради 18.01.2020

Експрезидента України Петра Порошенка у ДБР хочуть допитати у справах про вчинення державної зради під час підписання Мінських угод та звільнення першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Директор ДБР прогнозує гальмування справ щодо Порошенка після кадрових змін у бюро

Директор ДБР прогнозує гальмування справ щодо Порошенка після кадрових змін у бюро 05.12.2019

Справи щодо колишнього президента Петра Порошенка можуть розслідуватися дуже довго, якщо Державне бюро розслідувань очолить людина з Генпрокуратури, стверджує нинішній очільник бюро Роман Труба.
Українські держслужбовці та перевірки на родинні зв'язки з Росією

Українські держслужбовці та перевірки на родинні зв'язки з Росією 21.12.2018

За дорученням президента України СБУ перевірить українських держслужбовців на наявність родичів у Криму, які можуть мати російське громадянство. Опитані DW експерти вважають, що таку ініціативу неможливо реалізувати.

Порошенко: Загроза вторгнення Росії залишається

Порошенко: Загроза вторгнення Росії залишається 16.12.2018

За словами президента України Петра Порошенка, на момент запровадження воєнного стану на кордоні з Україною було 80 тисяч російських солдатів. Їх стало менше лише на 10 відсотків, тож загроза вторгнення зберігається.
Контррозвідка СБУ: дружина Семочка має громадянство РФ

Контррозвідка СБУ: дружина Семочка має громадянство РФ 11.12.2018

Контррозвідка Служби безпеки України підтвержує громадянство Росії у цивільної дружини першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка та її доньки.

СБУ підозрює в зраді заступника глави Служби зовнішньої розвідки

СБУ підозрює в зраді заступника глави Служби зовнішньої розвідки 17.10.2018

Один з керівників Служби зовнішньої розвідки України підозрюється в незаконному збагаченні. Відносно Сергія Семочка відкрито кримінальне провадження.

НАБУ відкрило провадження проти одного з керівників Служби зовнішньої розвідки

НАБУ відкрило провадження проти одного з керівників Служби зовнішньої розвідки 03.10.2018

У відкритому НАБУ провадженні про незаконне збагачення фігурує перший заступник керівника Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко, повідомив директор НАБУ Артем Ситник.