На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Семочко".

У жовтн 2018 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Державна зрада" стосовно колишнього співробітника СБУ Сергія Семочка, який обіймає посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки. Слідство взяло до уваги інформацію про те, що родичі Семочка мають, крім українського, ще й російське громадянство, оприлюднену в програмі антикорупційних розслідувань "Наші гроші з Денисом Бігусом". Окрім СБУ, своє кримінальне провадження щодо Семочка відкрило і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Детективи НАБУ розслідують справу про незаконне збагачення Семочка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.