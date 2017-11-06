Сергій Олексієнко – український топ-менеджер у газовій сфері.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Олексієнко". У листопаді 2017 року його ім'я сплило в зв'язку з публікацією так званих "Райських документів". Як свідчать документи, які вдалося роздобути журналістам-розслідувачам з Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), для Олексієнка, тодішнього топ-менеджера "Нафтогазу", на острові Мен на початку 2016 року створили офшорну компанію Pioneer Foundation, яка проіснувала лише 14 місяців. Завданням її, як повідомляє "Слідство. Інфо", було виведення з України валюти - всупереч діючому тоді обмеженню. Журналісти зазначають, що до операції виводу могли залучити "Альфа-Банк", а рахунок для Олексієнка відкрили в Банку Кіпру. На момент оприлюднення "Райських документів" Олексієнко був членом правління "Укртрансгазу", дочірньої компанії "Нафтогазу". До роботи в "Нафтогазі", до якого він прийшов 2014 року, Олексієнко працював у відомих інвесткомпаніях, як-от "Ренесанс Капітал" та Dragon Capital. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.