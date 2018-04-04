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Сергій Наришкін - російський державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки.
Починаючи від 2016 року, Сергій Наришкін обіймає посаду голови російської Служби зовнішньої розвідки. З 2008 до 2011 року Сергій Наришкін був керівником адміністрації президента Російської Федерації.
Речник міноборони Франції заперечив закиди з боку Росії щодо участі французького військового літака в інциденті з літаком спікера Держдуми Сергія Наришкіна. За даними Парижа, військовий літак належав ВПС Швейцарії.