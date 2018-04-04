Сергій Наришкін

Порошенко схвалив заборону всіх випущених з 2014 року російських фільмів

Закон, який підписав український президент, забороняє показ в Україні всіх російських фільмів, випущених з 1 січня 2014 року. У Росії таку заборону вже порівняли "з часами "третього рейху" в Німеччині".