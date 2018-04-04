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Сергій Наришкін

Сергій Наришкін - російський державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки.

Починаючи від 2016 року, Сергій Наришкін обіймає посаду голови російської Служби зовнішньої розвідки. З 2008 до 2011 року Сергій Наришкін був керівником адміністрації президента Російської Федерації.

Голова російської зовнішньої розвідки: справа Скрипаля - провокація Лондона і Вашингтона

Голова російської зовнішньої розвідки: справа Скрипаля - провокація Лондона і Вашингтона 04.04.2018

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін назвав справу Скрипаля провокацією американських і британських спецслужб.
Екс-спікер Держдуми РФ очолить російську зовнішню розвідку

Екс-спікер Держдуми РФ очолить російську зовнішню розвідку 22.09.2016

Володимир Путін запропонував Сергію Наришкіну очолити Службу зовнішньої розвідки. Чинний глава розвідки Михайло Фрадков очолить "РЖД".
Вперше з 2012 року починається Петербурзький діалог ФРН та РФ

Вперше з 2012 року починається "Петербурзький діалог" ФРН та РФ 14.07.2016

У Петербурзі 14 липня починається форум "Петербурзький діалог", майданчик для спілкування представників політикуму та громадянського суспільства Німеччини та Російської Федерації.
Порошенко схвалив заборону всіх випущених з 2014 року російських фільмів

Порошенко схвалив заборону всіх випущених з 2014 року російських фільмів 21.04.2016

Закон, який підписав український президент, забороняє показ в Україні всіх російських фільмів, випущених з 1 січня 2014 року. У Росії таку заборону вже порівняли "з часами "третього рейху" в Німеччині".
Росії варто готуватися до нових санкцій ПАРЄ

Росії варто готуватися до нових санкцій ПАРЄ 12.01.2016

Повноваження російської делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) знову збираються оскаржити через анексію Криму та війну на Донбасі. Про це стало відомо DW з джерел у ПАРЄ.
Спікера Держдуми РФ у Бухаресті зустріли протестом українські депутати

Спікера Держдуми РФ у Бухаресті зустріли протестом українські депутати 27.11.2015

Виступ спікера російської Держдуми у румунському парламенті розпочався зі скандалу. Українські парламентарії зустріли його плакатом з осудом політики Москви.
Швейцарія назвала інцидент з літаком Наришкіна рутинною перевіркою

Швейцарія назвала "інцидент" з літаком Наришкіна "рутинною перевіркою" 19.10.2015

Як зазначили в міноборони Швейцарії, винищувач ВПС країни, який наблизився до літака з головою Держдуми на борту, проводив "рутинну перевірку".
Париж заперечує участь літака ВПС Франції в інциденті з літаком голови Держдуми

Париж заперечує участь літака ВПС Франції в інциденті з літаком голови Держдуми 19.10.2015

Речник міноборони Франції заперечив закиди з боку Росії щодо участі французького військового літака в інциденті з літаком спікера Держдуми Сергія Наришкіна. За даними Парижа, військовий літак належав ВПС Швейцарії.
Росія не випустить Надію Савченко на заклик ПАРЄ

Росія не випустить Надію Савченко на заклик ПАРЄ 25.01.2015

Голова Держдуми Сергій Наришкін заявив, що питання про звільнення української льотчиці Надії Савченко вирішуватиме російський суд. Також він не виключив, що Росія може призупинити членство в ПАРЄ.
Російська делегація в ПАРЄ змінює гнів на милість?

Російська делегація в ПАРЄ змінює "гнів на милість"? 09.09.2014

Голова Держдуми РФ Сергій Наришкін прагне, аби російська делегація в ПАРЄ знову стала до повноцінної роботи. У ПАРЄ можуть піти назустріч.