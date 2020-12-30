Сергій Кривонос повідомив про своє звільнення із ЗСУ

Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос повідомив про своє звільнення з лав Збройних сил України.

"Звільнений з лав Збройних Сил України (...) Звільнений без рапорта. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть "немає посад". Хоча їх достатньо...", - написав він у соцмережі Facebook в суботу, 5 червня.

Міністерство оборони України цю інформацію поки що не коментувало.

Кривонос заявив, що вважає своє звільнення з лав ЗСУ початком "нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі".

Як повідомлялося, Кривоноса було звільнено з посади заступника секретаря РНБО 29 грудня 2020 року указом президента України Володимира Зеленського. Згідно з документом, Кривоноса було направлено у розпорядження міністерства оборони України. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк тоді заявив, що Кривоноса було звільнено через те, що його не цікавила "командна робота" та приваблювали "політичні суперечки". Перед тим Кривонос різко розкритикував слова Зеленського, сказані в інтерв'ю журналу "Фокус", про те, що в разі нападу Росії на Україну з боку анексованого Криму "буде велика війна", що потребуватиме мобілізації усього населення країни - і чоловіків, і жінок. Він, зокрема, зазначив, що така мобілізація не матиме сенсу, оскільки для бою потрібно мати військовий вишкіл, а велика кількість громадян України не знають, як воювати, і не зможуть ефективно протистояти ворогу.

Першим заступником секретаря РНБО Кривоноса призначив 12 березня 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко.До того Кривонос зняв свою кандидатуру з президентських перегонів та підтримав Петра Порошенка. Ще раніше він обіймав посаду заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України. У 2014 році він командував обороною аеродрому Краматорська.

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