 Сергій Кривонос повідомив про своє звільнення із ЗСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Сергій Кривонос повідомив про своє звільнення із ЗСУ

Колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос повідомив, що його звільнили зі Збройних сил України.

Сергій Кривонос (архівне фото)

Сергій Кривонос (архівне фото)

Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос повідомив про своє звільнення з лав Збройних сил України.

"Звільнений з лав Збройних Сил України (...) Звільнений без рапорта.  Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію.  Тому і звільнили. Кажуть "немає посад". Хоча їх достатньо...", - написав він у соцмережі Facebook в суботу, 5 червня.

Міністерство оборони України цю інформацію поки що не коментувало. 

Кривонос заявив, що вважає своє звільнення з лав ЗСУ початком "нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі".

Як повідомлялося, Кривоноса було звільнено з посади заступника секретаря РНБО 29 грудня 2020 року указом президента України Володимира Зеленського. Згідно з документом, Кривоноса було направлено у розпорядження  міністерства оборони України. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк тоді заявив, що Кривоноса було звільнено через те, що його не цікавила "командна робота" та приваблювали "політичні суперечки". Перед тим Кривонос різко розкритикував слова Зеленського, сказані в інтерв'ю журналу "Фокус", про те, що в разі нападу Росії на Україну з боку анексованого Криму "буде велика війна", що потребуватиме мобілізації усього населення країни - і чоловіків, і жінок. Він, зокрема, зазначив, що така мобілізація не матиме сенсу, оскільки для бою потрібно мати військовий вишкіл, а велика кількість громадян України не знають, як воювати, і не зможуть ефективно протистояти ворогу. 

Першим заступником секретаря РНБО Кривоноса призначив 12 березня 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко.До того Кривонос зняв свою кандидатуру з президентських перегонів та підтримав Петра Порошенка. Ще раніше він обіймав посаду заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України. У 2014 році він командував обороною аеродрому Краматорська.

Дивитись відео 05:31

Зеленський і реформи в армії: що змінилося за рік у ЗСУ (08.07.2020)

Також за темою

Ukraine Kiew Präsidentenpalast Präsidialamt

Звільнення Кривоноса: в ОП пояснили рішення Зеленського 30.12.2020

Радники глави Офісу президента України прокоментували звільнення заступника секретаря РНБО України Сергія Кривоноса.

Зеленський і реформи в армії: що змінилося за рік у ЗСУ (08.07.2020) 08.07.2020

Про загрозу російського вторгнення в Україну кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського? І чи виправдані закиди у "зраді" на адресу Зекоманди?

Ukraine Neuer Verteidigungsminister Andriy Zahorodnyuk

Загороднюк не планує скорочувати склад ЗСУ 21.09.2019

Міністерство оборони України буде концентруватися на професійних військовослужбовцях, які підписали контракти, та на їхньому соціальному захисті, розповів міністр Андрій Загороднюк.

Реклама

Докладно

Роман Протасевич під час одного з виступів після арешту

Експерти про докази катування Романа Протасевича

Мінськ "показав усім методи тортур" щодо опозиційно налаштованих людей, вважає австрійський політолог Манґотт.  

Портал для організації подорожей Booking

Booking повертає 110 мільйонів доларів держдопомоги

Нідерланди розкритикували, що одночасно з отриманням держдопомоги Booking заплатив керівникам мільйони доларів.  