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Сергій Горбатюк

Сергій Горбатюк - український правник.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Горбатюк". Сергій Горбатюк є українським правником. Він керує департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (ГПУ). У ГПУ Горбатюк почав працювати в 2004 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рябошапка: З нового року Генпрокуратура України припинить існування

Рябошапка: З нового року Генпрокуратура України припинить існування 26.12.2019

З січня замість Генеральної прокуратури України розпочне свою роботу Офіс генерального прокурора, повідомив Руслан Рябошапка.
Слідство Майдану в пакеті з незалежністю: як парламент ДБР перезавантажував

Слідство Майдану в пакеті з незалежністю: як парламент ДБР перезавантажував 03.12.2019

Рада ухвалила поправки до закону про Державне бюро розслідувань. Змінено принцип управління й конкурсного добору. Опозиція застерігає - правоохоронний орган потрапляє в залежність від президента й політичної більшості.
ДБР і скандали: яке перезавантаження чекає на Державне бюро розслідувань

ДБР і скандали: яке "перезавантаження" чекає на Державне бюро розслідувань 22.11.2019

До своєї першої річниці Державне бюро розслідувань підходить під акомпанемент гучних скандалів. Президент і парламент тепер готуються "перезавантажити" цю структуру. Як саме - розбиралася DW.
Розслідування справ Майдану поховають: у Києві відбулась акція протесту

Розслідування справ Майдану поховають: у Києві відбулась акція протесту 08.11.2019

Правозахисники і родичі загиблих на Євромайдані пікетували офіс президента в Києві з вимогою зупинити саботаж розслідування розстрілів на Євромайдані 2014 року.

Що чекає на справи Майдану після реформ у ГПУ

Що чекає на "справи Майдану" після реформ у ГПУ 25.10.2019

Управління спеціальних розслідувань у справах злочинів періоду Євромайдану - розформовують, а його керівника Сергія Горбатюка вже звільнили з Генпрокуратури. Як це відобразиться на розслідуванні резонансних справ?
Горбатюка звільнили з ГПУ, він обіцяє оскаржити це рішення

Горбатюка звільнили з ГПУ, він обіцяє оскаржити це рішення 23.10.2019

Керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив про своє звільнення. Він назвав його незаконним і заявив, що оскаржуватиме звільнення у суді.

Речниця Луценка прокоментувала закриття справи Калєтніка

Речниця Луценка прокоментувала закриття справи Калєтніка 31.08.2019

Речниця ексгенпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган запевняє, що справу стосовно колишнього заступника голови ВР Ігоря Калєтніка закрили на законних підставах.
Чотирьом суддям у справі ОАСК вислали повістки до ГПУ для вручення підозр

Чотирьом суддям у справі ОАСК вислали повістки до ГПУ для вручення підозр 30.07.2019

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що чотирьох суддів у справі Окружного адмінсуду Києва викликають 2 серпня в Генпрокуратуру для вручення підозр.
Луценко пообіцяв підписати підозри суддям ОАСК у разі наявності доказів

Луценко пообіцяв підписати підозри суддям ОАСК у разі наявності доказів 29.07.2019

Генпрокурор України Юрій Луценко запевнив, що підпише підозри щодо суддів Окружного адмінсуду Києва, якщо отримає необхідні доказові матеріали. При цьому він різко розкритикував дії свого підлеглого Сергія Горбатюка.
Керівництво ГПУ ще не підписало підозри суддям окружного адмінсуду Києва

Керівництво ГПУ ще не підписало підозри суддям окружного адмінсуду Києва 28.07.2019

Підозри суддям окружного адмінсуду Києва має підписати керівництво ГПУ. Але яким буде рішення - невідомо, каже керівник управління спецрозслідувань ГПУ.
Сергій Горбатюк: Судді окружного адмінсуду Києва відчувають повну безкарність

Сергій Горбатюк: Судді окружного адмінсуду Києва відчувають повну безкарність 28.07.2019

Про причини і наслідки обшуків в окружному адмінсуді Києва та чому справи щодо зловживань суддів гальмуються, DW розпитала керівника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка.

Порошенко не з'явився на допит у ГПУ - був у Верховному суді

Порошенко не з'явився на допит у ГПУ - був у Верховному суді 07.05.2019

Президент України Петро Порошенко не з'явився на допит у ГПУ. Приблизно у призначений для допиту час він був на церемонії складання присяги новими суддями Верховного суду України.
Найкращі друзі слідчих, або Діамантові прокурори, золоті міліціонери і вбитий ювелір

Найкращі друзі слідчих, або "Діамантові прокурори", "золоті міліціонери" і вбитий ювелір 07.03.2019

Ювелір Сергій Кисельов, якого вбили у Києві, намагався повернути собі сотні кілограмів золота та дорогоцінного каміння, конфіскованих під час обшуку у 2010 році.

В ООН закликають ефективніше розслідувати злочини проти Євромайдану

В ООН закликають ефективніше розслідувати злочини проти Євромайдану 19.02.2019

Моніторингова місія ООН та міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликають українську владу до ефективнішого розслідування злочинів проти активістів Євромайдану.
Порошенко та Туск вшанували в Києві пам'ять Небесної сотні

Порошенко та Туск вшанували в Києві пам'ять Небесної сотні 19.02.2019

Президент України Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд Туск вшанували в центрі Києва пам'ять жертв розстрілу протестувальників на Майдані Незалежності, що стався в лютому 2014 року.

П'ять років після вбивств на Майдані: як далеко просунулось слідство?

П'ять років після вбивств на Майдані: як далеко просунулось слідство? 19.02.2019

Слідство не може завершити розслідування вбивств на Євромайдані у лютому 2014 року. Чому після п'яти років слідчих дій, винних і досі не покарано? DW зібрала основні факти про хід розслідування.
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