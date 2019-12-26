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Сергій Горбатюк - український правник.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Горбатюк". Сергій Горбатюк є українським правником. Він керує департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (ГПУ). У ГПУ Горбатюк почав працювати в 2004 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Рада ухвалила поправки до закону про Державне бюро розслідувань. Змінено принцип управління й конкурсного добору. Опозиція застерігає - правоохоронний орган потрапляє в залежність від президента й політичної більшості.