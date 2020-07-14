Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Сергій Аксьонов - кримський політик, проросійський сепаратист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Аксьонов".
27 лютого 2014 року Сергій Аксьонов було незаконно за сумнівних обставин проголошено прем'єр-міністром Автономної Республіки Крим після того, як будівля кримського парламенту в Сімферополі була захоплена групою озброєних осіб. У жовтні 2014 року так звана Державна Рада самопроголошеної Республіки Крим обрала Сергія Аксьонова головою цієї республіки. У березні 2014 року відносно Сергія Аксьонова в Україні порушено кримінальне провадження - його звинувачують у насильницькій зміні, поваленні й захопленні державної влади. Сергія Аксьонова включено до списку осіб, проти яких США 2014 року запровадили персональні санкції, оскільки вони загрожують миру, безпеці, стабільності, суверенітету та цілісності України та підривають демократичні інституції та процеси в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Дати воду в Крим в обмін на виведення військ з Донбасу. Про це деякі українські політики почали знову говорити останнім часом. І прихильники, і противники цієї ідеї вважають, що Крим конче потребує воду з материкової України. Наскільки критичним є постачання дніпровської води для півострова?
Мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму. DW перевірила, чи справді це так.
Понад мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму, бо "до окупантів у гості не їдуть". DW перевірила, чи справді це так.
Міжнародна слідча група з розслідування катастрофи MH17 з'ясувала, що в 2014 році керівництво "ДНР" мало прямі контакти з призначеним РФ керівником Криму Сергієм Аксьоновим та помічником Путіна Владиславом Сурковим.
Влада анексованого Криму заявляє про зростання туристичного потоку на півострів до шести мільйонів осіб. Соціологи налаштовані більш стримано. А працівники туристичної галузі поки що уникають оптимістичних прогнозів.