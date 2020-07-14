Сергій Аксьонов - кримський політик, проросійський сепаратист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Аксьонов".

27 лютого 2014 року Сергій Аксьонов було незаконно за сумнівних обставин проголошено прем'єр-міністром Автономної Республіки Крим після того, як будівля кримського парламенту в Сімферополі була захоплена групою озброєних осіб. У жовтні 2014 року так звана Державна Рада самопроголошеної Республіки Крим обрала Сергія Аксьонова головою цієї республіки. У березні 2014 року відносно Сергія Аксьонова в Україні порушено кримінальне провадження - його звинувачують у насильницькій зміні, поваленні й захопленні державної влади. Сергія Аксьонова включено до списку осіб, проти яких США 2014 року запровадили персональні санкції, оскільки вони загрожують миру, безпеці, стабільності, суверенітету та цілісності України та підривають демократичні інституції та процеси в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.