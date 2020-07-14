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Сергій Аксьонов

Сергій Аксьонов - кримський політик, проросійський сепаратист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Аксьонов".

27 лютого 2014 року Сергій Аксьонов було незаконно за сумнівних обставин проголошено прем'єр-міністром Автономної Республіки Крим після того, як будівля кримського парламенту в Сімферополі була захоплена групою озброєних осіб. У жовтні 2014 року так звана Державна Рада самопроголошеної Республіки Крим обрала Сергія Аксьонова головою цієї республіки. У березні 2014 року відносно Сергія Аксьонова в Україні порушено кримінальне провадження - його звинувачують у насильницькій зміні, поваленні й захопленні державної влади. Сергія Аксьонова включено до списку осіб, проти яких США 2014 року запровадили персональні санкції, оскільки вони загрожують миру, безпеці, стабільності, суверенітету та цілісності України та підривають демократичні інституції та процеси в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

За чотири місяці в уряді анексованого Криму - 10 років тюрми

За чотири місяці в уряді анексованого Криму - 10 років тюрми 14.07.2020

Колишнього міністра охорони здоров'я анексованого Криму Петра Михальчевського засудили до 10 років позбавлення волі. Його роботу в уряді автономії в перші місяці після анексії київський суд оцінив як державну зраду.

Вода в Крим: чи може півострів прожити без дніпровської води? (22.02.2020) 22.02.2020

Дати воду в Крим в обмін на виведення військ з Донбасу. Про це деякі українські політики почали знову говорити останнім часом. І прихильники, і противники цієї ідеї вважають, що Крим конче потребує воду з материкової України. Наскільки критичним є постачання дніпровської води для півострова?

Туризм в Криму: чи справді там відпочили понад мільйон українців (відео)

Туризм в Криму: чи справді там відпочили понад мільйон українців (відео) 09.01.2020

Мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму. DW перевірила, чи справді це так.

Фактчек DW: чи справді в Криму відпочили понад мільйон українців? (09.01.2020) 09.01.2020

Понад мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму, бо "до окупантів у гості не їдуть". DW перевірила, чи справді це так.
Справа MH17: нові дані про зв'язки між екслідерами ДНР та російською владою

Справа MH17: нові дані про зв'язки між екслідерами "ДНР" та російською владою 14.11.2019

Міжнародна слідча група з розслідування катастрофи MH17 з'ясувала, що в 2014 році керівництво "ДНР" мало прямі контакти з призначеним РФ керівником Криму Сергієм Аксьоновим та помічником Путіна Владиславом Сурковим.
Доктор Зрада: як у Києві судять колишнього очільника МОЗ Криму

Доктор Зрада: як у Києві судять колишнього очільника МОЗ Криму 17.05.2019

Екс-міністра охорони здоров’я анексованого Криму можуть посадити на 15 років за державну зраду. Втім, на суді обговорюють і вибірковість українського правосуддя до кримських політиків.
Глава Криму Аксьонов попросив суд у Києві скасувати українські санкції

"Глава Криму" Аксьонов попросив суд у Києві скасувати українські санкції 31.08.2018

Так званий "глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов позивається до РНБО України, щоб скасувати санкції проти себе. Окружний суд Києва ще вирішує, чи відкривати провадження.
У кримчан вилучатимуть надані українськими держорганами землі

У кримчан вилучатимуть надані українськими держорганами землі 19.05.2017

Влада анексованого Криму має намір внести зміни до законодавства, які дозволять вилучати земельні ділянки, оформлені українськими держорганами і які порушують російські закони.
Як у Криму засуджують противників приєднання до Росії

Як у Криму засуджують противників приєднання до Росії 25.02.2017

Майже два роки в анексованому Росією українському Криму триває гучний судовий процес. Обвинуваченим, які брали участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України, загрожують значні терміни ув'язнення.
Кримські татари: Живемо, як на пороховій діжці

Кримські татари: "Живемо, як на пороховій діжці" 13.09.2016

Відтоді, як Росія анексувала український півострів, кримські татари, які там залишилися, живуть у постійному страсі. Репортаж DW з Криму.
Туристичний сезон у Криму: захмарна статистика влади й песимістичні прогнози

Туристичний сезон у Криму: "захмарна" статистика влади й песимістичні прогнози 21.06.2016

Влада анексованого Криму заявляє про зростання туристичного потоку на півострів до шести мільйонів осіб. Соціологи налаштовані більш стримано. А працівники туристичної галузі поки що уникають оптимістичних прогнозів.
У Сімферополі відкрили пам'ятник зеленим чоловічкам

У Сімферополі відкрили пам'ятник "зеленим чоловічкам" 11.06.2016

Влада незаконно анексованого Криму відкрила пам'ятник так званим "зеленим чоловічкам". "Глава" Криму Сергій Аксьонов пообіцяв і надалі розвивати бренд "ввічливі люди" на півострові.
У Криму поки не скасовують режим надзвичайної ситуації

У Криму поки не скасовують режим надзвичайної ситуації 03.12.2015

Попри запуск першої черги енергомосту, в Криму поки не скасували режим надзвичайної ситуації.
Надзвичайний стан у Криму: понеділок оголосили неробочим днем

Надзвичайний стан у Криму: понеділок оголосили неробочим днем 23.11.2015

Енергосистема анексованого півострова працює в ізольованому режимі. Без енергопостачання залишаються 150 шкіл та 100 дитячих садків Криму, а також більше 1,6 мільйона приватних споживачів електроенергії.
По кому вдарить продуктова блокада Криму?

По кому вдарить "продуктова блокада" Криму? 20.09.2015

Меджліс кримськотатарського народу за підтримки організації "Правий сектор" у неділю, 20 вересня, розпочав акцію з "продуктової блокади" півострова Крим. Перший день акції завершився без серйозних інцидентів.
В уряді оцінюють збитки від анексії Криму у понад трильйон гривень

В уряді оцінюють збитки від анексії Криму у понад трильйон гривень 17.03.2015

Уряд у Києві оцінює збитки від відчуження дежрмайна після анексії Криму у понад трильйон гривень. Що зроблено за рік після анексії півострова Росією, щоб компенсувати збитки?
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