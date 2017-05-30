 Сербія привела армію в повну бойову готовність через події в Косові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2019

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Новини

Сербія привела армію в повну бойову готовність через події в Косові

Після спецоперації силовиків у Косові, яку провели в сербських громадах та в рамках якої затримано десятки осіб, армія й підрозділи спецпризначення МВС Сербії приведені в повну бойову готовність.

Члени спецзагону поліції Косова поблизу місця інциденту

Члени спецзагону поліції Косова поблизу місця інциденту

Збройні сили й підрозділи спецпризначення міністерства внутрішніх справ Сербії у вівторок, 28 травня, приведені в повну бойову готовність. Це відбулося у зв'язку з ускладненням ситуації в сербських громадах у Косові, повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на сербський телерадіоканал РТС.

Представник сербського уряду Марко Дьюріч звинуватив косовську поліцію у спробі вигнати етнічних сербів із Косова й таким чином загрожувати миру в регіоні. Президент Сербії Олександр Вучич у вівторок обговорить останні події в Косові в сербському парламенті за участі керівників силових органів країни. Вучич заявив, що Сербія готова "якнайшвидше" захистити сербів, які мешкають у Косові.

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Тим часом косівська поліція повідомила, що провела в місті Косовська Митровиця на півночі республіки операцію проти організованої злочинності, під час якої зіткнулася зі "збройним опором". Унаслідок цього постраждали щонайменше двоє косовських поліцейських, були затримані кілька людей, підозрюваних в участі в злочинних бандах, контрабанді товарів, зловживанні службовими повноваженнями і корупції. У операції брали участь 73 спецавтомобілі. Затримано 23 особи, серед них - семеро поліцейських. У розташованій на півночі краю сербській громаді Зубин Потік жителі спорудили барикади, які косовські спецназівці взяли штурмом. При цьому вони застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати. Відомо про постраждалих, їхня точна кількість не вказується.

Вучич повідомив, що серед затриманих є громадянин Росії - співробітник місії ООН у Косові Михайло Краснощенков. За даними сербських ЗМІ, його поранили. Пізніше посольство РФ у Белграді озвучило вимогу негайно звільнити затриманого росіянина і притягнути до відповідальності винних.

 

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