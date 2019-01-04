Серби масово демонструють проти політики президента Вучича

У Белграді у суботу, 5 січня, близько 15 тисяч людей вийшли на вулиці, щоб висловити протест політиці президента Сербії Александара Вучича, якого демонстранти звинувачують в авторитаризмі. Попри сильний снігопад протестувальники пройшли ходою до будівлі, в якій знаходиться проурядовий державний телеканал RTS. Демонстранти вимагають відставки гендиректора телеканалу Драгана Буйошевіча.

Протестувальники несли транспарант з написом-хештегом "Один з п'яти мільйонів", що обігрує нещодавнє висловлювання президента Вучича. Той заявив, що не піде назустріч вимогам демонстрантів навіть у тому випадку, якщо на вулиці вийде п'ять мільйонів людей. Населення Сербії становить приблизно сім мільйонів.

Протести у Сербії тривають п'ятий тиждень

Як повідомляє сербське інформаційне агентство Beta, кілька сотень людей також взяли участь в опозиційній акції в місті Крушевац, а кілька десятків - у місті Новий Сад.

Масові протести у Белграді почались 8 грудня після жорстокого побиття 23 листопада людьми в чорних сорочках на півдні Сербії в місті Крушевац опозиціонера Борко Стефановича, лідера Лівої партії. Політику завдали ударів залізним прутом, внаслідок чого він дістав тяжкі травми.

Демонстранти протестують проти політики президента країни

Підозрювані в нападі були незабаром затримані, але незадовго до новорічних свят звільнені з-під варти у зв'язку з браком доказів.

Вучич засудив цей інцидент, але опозиція звинувачує його в тому, що риторика президента і шельмування критиків і опозиціонерів створили в країні обстановку нетерпимості. Також вони стверджують, що до побиття причетна правляча Сербська прогресивна партія.

Дивитись відео 02:02 Now live 02:02 хв Поділитись Вибори в Сербії: куди заведе новий президент Вучич? (03.04.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2aXWO Вибори в Сербії: куди заведе новий президент Вучич? (03.04.2017)