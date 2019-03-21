 Сенцов відновився після голодування і займається творчістю - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2019

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Новини

Сенцов відновився після голодування і займається творчістю - адвокат

Стан здоров'я ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова є відмінним, він поправився до 90 кілограмів та займається творчістю, повідомив його адвокат.

Український режисер Олег Сенцов під час суду в Росії

Український режисер Олег Сенцов під час суду в Росії

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов успішно пройшов реабілітацію після тривалого голодування, повідомив у середу, 15 травня, його адвокат Дмитро Дінзе.

"Що стосується фізичного стану, то вже на даний момент немає причин турбуватися. Зараз він поправився до 90 кілограмів і почувається відмінно. Єдине, у нього є хронічні захворювання, які дають періодично про себе знати. Реабілітація пройшла успішно", - розповів Дінзе, передає видання "Крим. Реалії". Він також назвав відмінним і психологічний стан Сенцова "внаслідок того, що він постійно займається чимось творчим". 

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Премію Сахарова замість Сенцова до Страсбурга приїхали отримувати його двоюрідна сестра і адвокат. Про здоров'я, психологічний стан і надію на звільнення ув'язненого режисера розповіла DW Наталя Каплан. (11.12.2018)

У Європарламенті в Страсбурзі пройшла церемонія вручення премії Сахарова. Олег Сенцов у цей час перебуває у колонії в Росії. Однак його слова все одно прозвучали у Європарламенті. (12.12.2018)

Олег Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року в Сімферополі. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила його в очолюванні терористичної групи, яка буцімто мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Олег Сенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року. Відмовляючись від прийому їжі, він вимагав від російської влади звільнення 64 українських громадян, заарештованих з політичних мотивів. Голодування тривало 145 днів - режисер був змушений перервати його 6 жовтня через загрозу примусового годування.

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  • зал засідань Європарламенту

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Номінація та резолюція Європарламенту

    Олег Сенцов отримав премію Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки" за 2018 рік. Європарламент і раніше висловлював солідарність з українським режисером, коли у червні ухвалив резолюцію з вимогою про його звільнення з російської в'язниці. На підтримку Сенцова висловлювалися і багато інших впливових організацій та діячів культури.

  • Журі Венеціанського фестивалю

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Журі Венеціанського фестивалю

    У вересні 2018 року за звільнення українського режисера виступило журі 75-го Венеціанського кінофестивалю (на фото) на чолі з дворазовим володарем "Оскара" режисером Гільєрмо Дель Торо. Сенцова "ув'язнили і піддали тортурам ... після суду, який явно не поважав право на захист", - йшлося у листі. Серед членів журі були британська акторка Наомі Уоттс та її австрійський колега Крістоф Вальц.

  • мер Парижа Анн Ідальго

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Акти підтримки від мера Парижа

    Мер Парижа Анн Ідальго взяла участь у липневій акції за звільнення українського режисера. Тоді учасники заходу розмістили на будівлі мерії міста банер з фотографією Сенцова. А у вересні Ідальго повідомила, що він став почесним громадянином французької столиці. "Це символічний акт. Акт надії", - написала мер Парижа в Twitter.

  • Арлем Дезір

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Заклик ОБСЄ до Лаврова

    У червні 2018 року представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір (на фото) надіслав листа главі МЗС РФ Сергію Лаврову із закликом звільнити українського режисера. "Я закликаю російську владу переглянути справу Сенцова і негайно відпустити його. Тримання під вартою є необґрунтованим", - писав Дезір.

  • Стівен Кінг

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Стівен Кінг - до першого дня ЧС-2018

    Один з найвідоміших сучасних письменників Стівен Кінг у перший день ЧС-2018 у Росії на своїй сторінці у Twitter нагадав про голодування Олега Сенцова. "Приєднуйтесь до моєї боротьби за звільнення цього українського режисера, несправедливо засудженого в Росії. Часу мало, і він може померти за свої погляди", - написав Кінг.

  • Джонні Депп та Олег Сенцов

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Проект за участю Джонні Деппа

    Наприкінці 2016 року зірка Голлівуду Джонні Депп взяв участь у кампанії "Ув’язнені за мистецтво". Він сфотографувався для футболки із закликом "Звільніть Олега Сенцова! Мистецтво - це не злочин".

  • Світлана Алексієвич

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    "Олегу, живи!"

    Лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич у травні 2018 року підписала звернення 130 вчених і діячів культури на підтримку режисера. А в липні, коли білоруський ПЕН-центр заявив про приєднання до кампанії за звільнення Сенцова, вона зазначила: "Ми знаємо, що свобода - це довгий шлях. Олегу, живи! Ти нам потрібен".

  • Жан-Люк Годар

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Французькі діячі мистецтва

    У серпні газета Le Mond опублікувала колективну заяву понад сотні французьких діячів мистецтва на чолі з міністром культури країни Франсуа Ніссеном. "Не діяти - значить дати Сенцову померти, це буде відмова від наших принципів", - наголошувалося в листі. Серед підписантів був і режисер Жан-Люк Годар (на фото), володар почесного "Оскара" за внесок у розвиток кінематографу.

  • Джонатан Літтель

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Эстафетне голодування в Парижі

    У вересні перед посольством РФ у Парижі по черзі голодували активісти та діячі мистецтва. Вони замінювали одне одного кожні 24 години. В акції взяв участь лауреат Гонкурівської премії американо-французький письменник Джонатан Літтель (на фото). "Мета наших акцій - підняти політичну ціну смерті Олега Сенцова", - розповів він в інтерв'ю DW.

  • Арт Шпігельман

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Лауреати Пулітцера і Букера

    Червневе звернення американського ПЕН-центру за звільнення Олега Сенцова підписали близько 50 діячів культури. Серед них - лауреат Букерівської премії письменник Салман Рушді та лауреат Пулітцерівської премії Арт Шпігельман (на фото).

  • Андрій Звягінцев

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Звернення Звягінцева, Хаматової та інших до Путіна

    У червні 2018 року деякі російські діячі культури теж виступили на підтримку українського режисера. "Нам треба пом'якшувати політичний клімат у країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо Вас", - сказано в зверненні до Володимира Путіна, яке підписали режисери Андрій Звягінцев (на фото) і Олександр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, телеведучі Володимир Познер і Ксенія Собчак.


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Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

Як всесвітньо відомі діячі культури підтримують українського режисера і політв'язня Кремля Олега Сенцова. (25.10.2018)  

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