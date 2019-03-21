Сенцов відновився після голодування і займається творчістю - адвокат

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов успішно пройшов реабілітацію після тривалого голодування, повідомив у середу, 15 травня, його адвокат Дмитро Дінзе.

"Що стосується фізичного стану, то вже на даний момент немає причин турбуватися. Зараз він поправився до 90 кілограмів і почувається відмінно. Єдине, у нього є хронічні захворювання, які дають періодично про себе знати. Реабілітація пройшла успішно", - розповів Дінзе, передає видання "Крим. Реалії". Він також назвав відмінним і психологічний стан Сенцова "внаслідок того, що він постійно займається чимось творчим".

Олег Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року в Сімферополі. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила його в очолюванні терористичної групи, яка буцімто мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Олег Сенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року. Відмовляючись від прийому їжі, він вимагав від російської влади звільнення 64 українських громадян, заарештованих з політичних мотивів. Голодування тривало 145 днів - режисер був змушений перервати його 6 жовтня через загрозу примусового годування.