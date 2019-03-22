Сенсаційна знахідка: у Франції виявили зниклий 50 років тому підводний човен

Фахівці американського судна Seabed Constructor за допомогою використання сучасних технологій виявили уламки французького підводного човна La Minerve, який 50 років тому за загадкових обставин зник у середземноморських водах. Раніше ця ж американська компанія вже допомогла у знайденні аргентинського підводного човна "San Juan".

Міністерка оборони Франції Флоранс Парлі у понеділок, 22 липня, назвала міжнародну пошукову операцію "успіхом, полегшенням та технічним досягненням" та повідомила точні координати знайдення уламків - у морі на відстані 45 кілометрів від Тулона, що на півдні Франції. Човен лежить на глибині 2370 метрів.

Підводний човен La Minerve перебував у морі із навчальним завданням з 52 членами екіпажу на борту. Катастрофа сталася 27 січня 1968 року. Незважаючи на те, що одразу було розпочато пошуково-рятувальні роботи, човен тоді так і не вдалося знайти. Причини аварії також достеменно не були встановлені. Розглядалися різні версії, у тому числі і зіткнення з іншим судном, несправність системи подання кисню, вибух торпеди тощо. Востаннє знайти зниклий човен французький флот намагався ще у 1970 році. Відтоді пошукові роботи більше не велися, аж до початку цього року, коли під тиском родин зниклих підводників міноборони Франції оголосило про намір повернутися до пошуків човна, використовуючи тепер сучасні технології і дрони, та нарешті поставити крапку у цій морській загадці.

"Ми відчуваємо велике емоційне полегшення", - сказав у коментарі агентству AFP син капітана La Minerve Ерв Фов. Шансів на те, що усередині уламків човна можуть знайтися останки тіл загиблого екіпажу - немає. Тож, згідно з давньою морською традицією, уламки не стануть піднімати на поверхню. "Це морське святилище, як і у випадку будь-якої іншої кораблетрощі", - сказав французький віцеадмірал Шарль Анрі ду Ше.

Загадкові катастрофи і таємниці морського дна

Цікаво, що La Minerve стала не єдиним підводним човном, що загадково затонув у 1960-х. Злий рок переслідував і підводні човни інших країн. Зокрема, американський атомний підводний човен USS Thresher затонув зі 129 членами екіпажу в Атлантичному океані під час тренувальної місії у травні 1968 року. У липні того ж року на дно у північній частині Тихого океану пішов оснащений трьома атомними ракетами радянський підводний човен "К-129" з 89-ма підводниками на борту.

Та майже одночасно з катастрофою французького підводного човна La Minerve загадкова аварія спіткала у Середземномор'ї ізраїльський підводний човен INS Dakar. Модернізована для ВМС Ізраїлю британська субмарина тримала курс з англійського Портсмута до порту Хайфи із нетривалою зупинкою на Гібралтарі, де встиг зійти на берег радіожурналіст, який супроводжував мандрівку команди. Зв'язок із підводним човном обірвався 25 січня 1968 року, а подальші міжнародні пошукову-рятувальні роботи не принесли жодних результатів. Загинули 69 підводників. Згодом висувалися різні версії катастрофи INS Dakar, у тому числі ЗМІ спекулювали про можливу диверсію з боку радянського флоту, а деякі науковці пропонували шукати човен біля берегів Єгипту.

Причини катастрофи INS Dakar (на фото) також не були достеменно встановлені

Уламки INS Dakar були знайдені рівно 20 років тому, 28 травня 1999 року, під час нової пошукової операції за участю приватної американської компанії, яка спеціалізується на підводних операціях і була задіяна у зйомках фільму "Титанік" з Леонардо ді Капріо та Кейт Вінзлет. Уламки знайшли між грецьким островом Крит і Кіпром, де і пролягав затверджений маршрут субмарини.

Частину корпусу INS Dakar (рубку) було піднято на поверхню і передано Національному морському музеєві у Хайфі. Останків тіл членів екіпажу човна, що пролежав 30 років на морському дні, виявлено не було.