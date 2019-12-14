Сенат Італії позбавив недоторканності ексглаву МВС Сальвіні

Одна з палат італійського парламенту - Сенат - дала зелене світло початку судового процесу над колишнім міністром внутрішніх справ країни, лідером правополупістської партії "Ліга" Маттео Сальвіні. Більшість сенаторів у середу, 12 лютого, проголосувала за позбавлення Сальвіні недоторканності. Результат голосування нетривалий час був показаний на електронному табло в залі засідань Сенату, офіційно його оголосять ввечері цього дня, повідомляє агенція новин AFP.

З відповідним запитом до Сенату звернувся суд у сицилійському місті Катанія. Приводом для судового процесу над Сальвіні стала жорстка міграційна політика, яку він проводив на посаді міністра внутрішніх справ. У справі, що розглядається у суді в Катанії, йому закидають "зловживання владою" та "незаконне позбавлення волі". У цьому випадку йдеться про 116 мігрантів, яких Сальвіні у липні минулого року фактично ув'язнив на борту судна Gregoretti італійської берегової охорони. Сальвіні упродовж кількох днів забороняв судну заходити в італійський порт.

У разі доведення вини Сальвіні загрожує до 15 років ув'язнення. До того ж йому можуть заборонити упродовж восьми років займатися політичною діяльністю. У січні відповідний парламентський комітет підтримав рішення про позбавлення Сальвіні імунітету, яке зрештою ухвалили сенатори.