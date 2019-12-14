 Сенат Італії позбавив недоторканності ексглаву МВС Сальвіні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2020

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Новини

Сенат Італії позбавив недоторканності ексглаву МВС Сальвіні

Позбавлення недоторканності ексглави італійського МВС Маттео Сальвіні дозволяє розпочати судовий процес над ним через жорстку міграційну політику. Сальвіні закидають зловживання владою та незаконне позбавлення волі.

Маттео Сальвіні перед голосуванням в італійському Сенаті, 12 лютого 2020 року

Маттео Сальвіні перед голосуванням в італійському Сенаті, 12 лютого 2020 року

Одна з палат італійського парламенту - Сенат - дала зелене світло початку судового процесу над колишнім міністром внутрішніх справ країни, лідером правополупістської партії "Ліга" Маттео Сальвіні. Більшість сенаторів у середу, 12 лютого, проголосувала за позбавлення Сальвіні недоторканності. Результат голосування нетривалий час був показаний на електронному табло в залі засідань Сенату, офіційно його оголосять ввечері цього дня, повідомляє агенція новин AFP.

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Італійський суд наказав прийняти понад 80 мігрантів з рятувального корабля Open Arms, які знаходяться в морі вже близько трьох тижнів. Прокуратура між тим розслідує, чому судну раніше заборонили пристати до берега. (20.08.2019)

Німецьке рятувальне судно Eleonore з мігрантами на борту отримало відмову від влади Італії та Мальти зайти у порти цих країн. На судні перебувають близько сотні врятованих біля берегів Лівії мігрантів. (27.08.2019)

З відповідним запитом до Сенату звернувся суд у сицилійському місті Катанія. Приводом для судового процесу над Сальвіні стала жорстка міграційна політика, яку він проводив на посаді міністра внутрішніх справ. У справі, що розглядається у суді в Катанії, йому закидають "зловживання владою" та "незаконне позбавлення волі". У цьому випадку йдеться про 116 мігрантів, яких Сальвіні у липні минулого року фактично ув'язнив на борту судна Gregoretti італійської берегової охорони. Сальвіні упродовж кількох днів забороняв судну заходити в італійський порт.

У разі доведення вини Сальвіні загрожує до 15 років ув'язнення. До того ж йому можуть заборонити упродовж восьми років займатися політичною діяльністю. У січні відповідний парламентський комітет підтримав рішення про позбавлення Сальвіні імунітету, яке зрештою ухвалили сенатори.

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