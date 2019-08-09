 Сенат Італії відклав рішення щодо вотуму недовіри уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2019

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Новини

Сенат Італії відклав рішення щодо вотуму недовіри уряду

Італійські сенатори не захотіли цього тижня розглядати питання вотуму недовіри популістському уряду Джузеппе Конте. Натомість вони спершу заслухають прем'єра 20 серпня щодо урядової кризи.

Сенат Італії

Сенат Італії

Сенат Італії не визначився з датою голосування щодо вотуму недовіри уряду прем'єр-міністра Джузеппе Конте. Про це речниця італійського сенату повідомила агенції dpa у вівторок, 14 серпня.

Натомість Конте зробить доповідь щодо урядової кризи під час наступної сесії Сенату 20 серпня. Після цього все може статися, уточнила речниця.

Правляча в Італії права партія "Ліга" 9 серпня висунула вотум недовіри до уряду Джузеппе Конте. У "Лізі" заявили, що хочуть, аби цей вотум розглянули уже в середу. Однак у Сенаті виник спротив ініціативі "Ліги", яка може призвести до дочасних виборів.

До правлячої коаліції входять "Ліга" та "Рух п'яти зірок". Між партнерами нещодавно загострилися суперечності, зокрема через проєкт швидкісної залізничної гілки між Туріном і французьким містом Ліон. Віцепрем'єр Італії та лідер "Ліги" Маттео Сальвіні заявив тоді про відсутність парламентської більшості в урядової коаліції та потребу в нових виборах у країні.

Якщо Сенат проголосує за вотум недовіри до уряду Конте, то президент країни Серджо Матарелла спершу спробує знайти компроміс, а якщо це не вдасться, то він вирішуватиме, чи розпускати парламент і призначити нові вибори. Якщо глава італійської держави відмовиться розпускати парламент, то він зможе призначити перехідний технократичний уряд з позапартійних експертів.

DW.COM

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