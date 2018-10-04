Сенат США ухвалив резолюцію щодо Голодомору

Сенат США у четвер, 4 жовтня, одностайно підтримав схвалену раніше комітетом резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це йдеться в повідомленні посольства України в США в соцмережі Facebook. "Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу", - зазначається в повідомленні.

Резолюція приурочена до 85-х роковин і має вказати на роль СРСР у скоєнні цього геноциду, йдеться у повідомленні на сайті сенатора від штату Огайо і співголови групи дружби з Україною в Сенаті Роберта Портмана, котрий виступив одним зі співавторів резолюції. Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, вчинені радянським урядом проти українського народу.

У документі також висловлені найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.

Проект подібної резолюції був також затверджений комітетом із закордонних справ Палати представників Конгресу США і наразі очікує розгляду під час пленарного засідання, повідомляє українське посольство.

Нагадаємо, що Голодомор визнаний геноцидом українського народу в 11-ти штатах США. За різними оцінками, штучний голод, створений радянським режимом в Україні у 1932-1933 роках, забрав життя від 3 до 7 мільйонів осіб. Україна вперше кваліфікувала Голодомор як акт геноциду у 2006 році. Геноцидом Голодомор визнали вже 16 країн: Канада, США, Австралія, Португалія, Ватикан, Естонія, Литва, Латвія, Грузія, Польща, Угорщина, Еквадор, Колумбія, Мексика, Парагвай, Перу. Ще кілька країн, серед яких США, Італія, Іспанія, Бразилія, Чехія та інші, засудили Голодомор як злочинний акт проти людяності. У резолюції Європарламенту від 2008 року Голодомор названо "жахливим злочином проти народу України та людяності".

Дивитись відео 02:14 Now live 02:14 хв Поділитись Вуличний ресторан зі смаком Голомодору (16.05.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2xq2Z Вуличний ресторан зі смаком Голомодору (16.05.2018)