Сенат США ухвалив регламент розгляду імпічменту Трампа

Сенат США ухвалив резолюцію, яка встановлює правила розгляду питання про оголошення імпічменту президентові країни Дональду Трампу. Відповідне голосування відбулося у Сенаті вранці середи, 22 січня, за вашингтонським часом.

У підсумку засідання, що тривало близько 13 годин, за ухвалення процедури свої голоси віддали 53 сенатори. Проти проголосували 47 членів Сенату США.

Резолюція передбачає, що команда Трампа і так звані "менеджери імпічменту" від Демократичної партії США матимуть три дні на виступи зі своїми аргументами у рамках судового процесу. "Менеджери імпічменту" виступатимуть у якості прокурорів від Палати представників Конгресу США, а сенатори фактично виконуватимуть роль присяжних у цьому процесі.

Кожна зі сторін матиме не більше 24 годин протягом цих трьох днів на те, аби викласти свою позицію на слуханнях. Такі терміни стали поступкою з боку Республіканської партії США, представники якої спочатку вимагали вкластися у два дні.

Після цього сенатори отримають можливість письмово поставити свої питання у справі, на що має піти 16 годин. Надалі на членів Сенату США очікують дебати, під час яких вони мають вирішити, чи варто запрошувати свідків.

Наприкінці процесу проводиться голосування. Аби відсторонити президента з посади, необхідні голоси двох третин сенаторів. Однак, оскільки у Сенаті США зараз належить республіканцям, найімовірніше, на цьому етапі процедуру імпічменту буде заблоковано.

Під час обговорення резолюції сенатори також проголосували щодо низки поправок, однак усі пропозиції представників демократів були відхилені більшістю Сенату, яка належить республіканцям.

Зокрема сенатори не ухвалили поправку, яка передбачала судовий запит на надання документів з Білого дому, Державного департаменту США та Пентагону. Також була відхилена поправка, яка передбачала виклик свідків, які, на думку демократів, були безпосередньо причетні до дій Трампа щодо України. Серед них - колишній радник президента з національної безпеки Джон Болтон та виконувач обов'язків голови апарату Білого дому Мік Малвейні.

Лідер республіканської більшості у Сенаті США Мітч Макконел назвав резолюцію "справедливим планом дій у рамках судового процесу". Водночас, лідер демократичної сенатської меншості Чак Шумер зазначив, що резолюція, запропонована Макконелом, "призведе до поспішного судового розгляду вночі з недостатньою кількістю доказів".

Нагадаємо, що Сенат розглядатиме звинувачення на адресу Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу.

До скандалу в США та початку процедури імпічменту призвела телефонна розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена.

У зв'язку зі скандалом у вересні минулого року Палата представників Конгресу США ініціювала розслідування щодо імпічменту Трампа, а в грудні - проголосувала за формальний початок цієї процедури.