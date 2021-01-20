Сенат США обговорить імпічмент Трампа в лютому

Сенат США почне слухання про імпічмент вже колишнього президента країни Дональда Трампа у другому тижні лютого. Про це у п'ятницю, 22 січня, повідомив лідер демократичної більшості у верхній палаті Конгресу Чак Шумер. Очікується, що Палата представників 25 січня передасть Сенату свої звинувачення на адресу ексглави Білого дому.

Палата представників Сполучених Штатів 13 січня вдруге проголосувала за імпічмент Трампу. У верхній палаті Конгресу для винесення обвинувального вердикту необхідні 67 голосів зі 100.

Противники колишнього глави держави вважають, що Дональд Трамп несе особисту відповідальність за заворушення у Вашингтоні 6 січня, під час яких група його прихильників увірвалася в будівлю Конгресу. Протестувальники почали сутички з поліцією, а правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ. Десятки людей були затримані, чотири учасники заворушень і один поліцейський загинули. У столиці США була запроваджена комендантська година, в місто ввели Національну гвардію.

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Друга спроба імпічменту Трампу

Дональд Трамп став першим президентом в історії США, щодо якого вже двічі ініціювали процедуру імпічменту. Вперше, в грудні 2019 року, Палата представників оголосила Трампу імпічмент через звинувачення у зловживанні владою і перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Однак Сенат, де тоді була більшість за республіканцями, не підтримав цю ініціативу.

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