 Сенат США обговорить імпічмент Трампа в лютому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2021

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Новини

Сенат США обговорить імпічмент Трампа в лютому

Палата представників США 25 січня передасть Сенату звинувачення на адресу експрезидента Дональда Трампа. Друга - безпрецедентна - спроба його імпічменту пов'язана із заворушеннями у Вашингтоні 6 січня.

Дональд Трамп в останній день свого президентства вилетів з Вашингтону до інавгурації Джо Байдена

Дональд Трамп в останній день свого президентства вилетів з Вашингтона ще до інавгурації Джо Байдена

Сенат США почне слухання про імпічмент вже колишнього президента країни Дональда Трампа у другому тижні лютого. Про це у п'ятницю, 22 січня, повідомив лідер демократичної більшості у верхній палаті Конгресу Чак Шумер. Очікується, що Палата представників 25 січня передасть Сенату свої звинувачення на адресу ексглави Білого дому.

Палата представників Сполучених Штатів 13 січня вдруге проголосувала за імпічмент Трампу. У верхній палаті Конгресу для винесення обвинувального вердикту необхідні 67 голосів зі 100.

Противники колишнього глави держави вважають, що Дональд Трамп несе особисту відповідальність за заворушення у Вашингтоні 6 січня, під час яких група його прихильників увірвалася в будівлю Конгресу. Протестувальники почали сутички з поліцією, а правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ. Десятки людей були затримані, чотири учасники заворушень і один поліцейський загинули. У столиці США була запроваджена комендантська година, в місто ввели Національну гвардію.

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Друга спроба імпічменту Трампу

Дональд Трамп став першим президентом в історії США, щодо якого вже двічі ініціювали процедуру імпічменту. Вперше, в грудні 2019 року, Палата представників оголосила Трампу імпічмент через звинувачення у зловживанні владою і перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Однак Сенат, де тоді була більшість за республіканцями, не підтримав цю ініціативу.

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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