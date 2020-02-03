Сенат США не підтримав імпічмент Дональда Трампа

Верхня палата Конгресу США - Сенат - не підтримала імпічмент президента країни Дональда Трампа. Сенатори в середу, 5 лютого, провели два голосування за двома статтями обвинувачення: щодо зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу.

У голосуванні за першою статтею щодо зловживання владою 48 сенаторів визнали Трампа винним, а 52 - виправдали президента США. Обвинувачення Трампа щодо перешкоджання розслідуванню Конгресу підтримали 47 сенаторів, 53 виступили проти. Республіканці мають у Сенаті 53 мандати.

Для того, щоб Сенат підтримав імпічмент Трампа, необхідні було 67 голосів сенаторів, які б визнали президента винним. Очікувалося, що сенатори-республіканці не підтримають імпічмент Дональда Трампа.

Єдиний сенатор-республіканець проголосував за імпічмент Трампа за однією статтею обвинувачення

Сенатор від штату Юта Мітт Ромні став єдиним республіканцем, який проголосував за імпічмент Трампа за першим пунктом обвинувачення щодо зловживання владою. Під час голосування за другою статтею він визнав Трампа невинним.

Раніше цього дня Ромні заявив, що голосуватиме за імпічмент Дональда Трампа. Сенатор назвав своє рішення "найскладнішим", з яким він "коли-небудь стикався".

Імпічмент Дональда Трампа ініціювали представники Демократичної партії США

Нагадаємо, до початку процедури імпічменту призвів скандал в США, що розгорівся через телефонну розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син імовірного головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Аби спонукати Київ до розслідування, стверджує обвинувачення, Трамп притримав надання Україні військової допомоги, виділеної Конгресом.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США, у якій переважають представники Демократичної партії, проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа.