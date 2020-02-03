 Сенат США не підтримав імпічмент Дональда Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Сенат США не підтримав імпічмент Дональда Трампа

Сенат США, де більшість мають республіканці, не підтримав імпічмент президента країни Дональда Трампа. З республіканців за однією статтею обвинувачення Трампа визнав винним лише сенатор Мітт Ромні.

За першою статтею обвинувачення Дональда Трампа визнали винним 48 сенаторів

За першою статтею обвинувачення Дональда Трампа визнали винним 48 сенаторів

Верхня палата Конгресу США - Сенат - не підтримала імпічмент президента країни Дональда Трампа. Сенатори  в середу, 5 лютого, провели два голосування за двома статтями обвинувачення: щодо зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу.

У голосуванні за першою статтею щодо зловживання владою 48 сенаторів визнали Трампа винним, а 52 - виправдали президента США. Обвинувачення Трампа щодо перешкоджання розслідуванню Конгресу підтримали 47 сенаторів, 53 виступили проти. Республіканці мають у Сенаті 53 мандати.

Для того, щоб Сенат підтримав імпічмент Трампа, необхідні було 67 голосів сенаторів, які б визнали президента винним. Очікувалося, що сенатори-республіканці не підтримають імпічмент Дональда Трампа.

Єдиний сенатор-республіканець проголосував за імпічмент Трампа за однією статтею обвинувачення

Сенатор від штату Юта Мітт Ромні став єдиним республіканцем, який проголосував за імпічмент Трампа за першим пунктом обвинувачення щодо зловживання владою. Під час голосування за другою статтею він визнав Трампа невинним.

Раніше цього дня Ромні заявив, що голосуватиме за імпічмент Дональда Трампа. Сенатор назвав своє рішення "найскладнішим", з яким він "коли-небудь стикався".

Імпічмент Дональда Трампа ініціювали представники Демократичної партії США

Нагадаємо, до початку процедури імпічменту призвів скандал в США, що розгорівся через телефонну розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син імовірного головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Аби спонукати Київ до розслідування, стверджує обвинувачення, Трамп притримав надання Україні військової допомоги, виділеної Конгресом.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США, у якій переважають представники Демократичної партії, проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. 

Дивитись відео 01:56

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)

DW.COM

"Українагейт" у США: "токсичні" наслідки для Києва  

Болтон стверджує, що Трамп тиснув на Київ заради компромату на Байдена - ЗМІ

Джон Болтон стверджує у своїй майбутній книзі, що Дональд Трамп затримав надання військової допомоги для України, аби отримати компромат на Джо Байдена, повідомляє The New York Times. (27.01.2020)  

Імпічмент Трампа: Сенат США відмовився викликати свідків

Сенат США вирішив не викликати свідків у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Сенатори винесуть свій вердикт наступної середи. (01.02.2020)  

Імпічмент Трампа: сторони виступили із заключними словами на процесі в Сенаті

"Менеджери імпічменту" у заключному слові закликали сенаторів усунути Дональда Трампа з посади. Натомість адвокати Трампа наголошували, що президента США необхідно визнати невинним. (03.02.2020)  

Аудіо й відео до теми

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)  

Також за темою

USA Donald Trump Amtsenthebungsverfahren

Імпічмент Трампа: сторони виступили із заключними словами на процесі в Сенаті 03.02.2020

"Менеджери імпічменту" у заключному слові закликали сенаторів усунути Дональда Трампа з посади. Натомість адвокати Трампа наголошували, що президента США необхідно визнати невинним.

Amtsenthebungsverfahren in den USA

Імпічмент Трампа: Сенат США відмовився викликати свідків 01.02.2020

Сенат США вирішив не викликати свідків у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Сенатори винесуть свій вердикт наступної середи.

USA Amtsenthebungsverfahren Trump

Імпічмент Трампа: Сенат США може завершити процедуру вже в п'ятницю 31.01.2020

Сенат США 31 січня має вирішити, чи викликати свідків для розгляду справи імпічменту президента Дональда Трампа. Якщо від додаткових свідчень відмовляться, сенатори мають винести своє рішення у справі.

Реклама

Докладно

Вагонів, які експлуатуються понад 20 років, в Укразаліниці більше тисячі

Реформа "Укрзалізниці": що кажуть інсайдери (відео)

"Укрзалізниця" прагне стати успішним підприємством. Чи реально це? DW поспілкувалась з тими, хто знає справи зсередини.  

Німецька залізниця Deutsche Bahn є одним із найбільших перевізників у Європі

УЗ планує 10 років співпрацювати з німецькою Deutsche Bahn

Німецька Deutsche Bahn та "Укрзалізниця" підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  