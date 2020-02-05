 Сенат США затвердив кандидата Трампа на посаду керівника розвідки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2020

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Сенат США затвердив кандидата Трампа на посаду керівника розвідки

Республіканець Джон Реткліфф завдяки голосам однопартійців у Сенаті затверджений на посаді директора Національної розвідки США. Дональд Трамп вже висував його кандидатуру на цю посаду минулого року.

Новий директор Національної розвідки США Джона Реткліфа

Новий директор Національної розвідки США Джона Реткліфа

Верхня палата Конгресу США - Сенат - у четвер, 21 травня, затвердила конгресмена-республіканця Джона Реткліффа на посаді директора Національної розвідки США. За його призначення проголосували 49 сенаторів, проти - 44.

Затвердження Реткліффа відбулося завдяки голосам його однопартійців, які мають більшість у Сенаті.

Соратник Дональда Трампа

Реткліфф відомий як палкий захисник президента США Дональда Трампа. Трамп минулого року вже висував Реткліффа на посаду директора Національної розвідки, однак той зняв свою кандидатуру та вирішив продовжити працювати в Конгресі. Реткліффу закидали відсутність професійного досвіду та прибріхування у біографії. 

Але вже у лютому цього року Трамп знову зупинив свій вибір на кандидатурі Реткліффа, а тимчасовим виконувачем обов'язків став колишній посол США у Німеччині Річард Гренелл.

Гренелл вже привітав Реткліффа у Twitter, зазначивши, що той буде найкращим директором Національної розвідки усіх часів.

Демократична партія не опиралася

Попри критику на адресу Трампа щодо політизації розвідувального відомства та звільнення тих працівників, які не є лояльними до президента, сенатори-демократи не створювали процедурних перешкод для затвердження нового голови розвідки.

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Як пише інформаційне агентство dpa, у Демократичній партії США вирішили віддати перевагу постійному керівнику відомства, а не Гренеллу, також відомого надзвичайно палкою прихильністю до Трампа.

Таким чином, Реткліфф стане першим головою Національної розвідки, який не отримав у Сенаті спільної підтримки республіканців і демократів з часів створення цієї посади у США.

Керівник Національної розвідки США відіграє ключову роль у координації роботи всіх американських спецслужб. 

Дивитись відео 03:38

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