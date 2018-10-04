Сенат США затвердив Бретта Кавано суддею Верховного суду

Сенат США у суботу, 6 жовтня, підтримав кандидатуру Бретта Кавано, висунутого президентом США Дональдом Трампом, на посаду судді Верховного суду. За Кавано проголосували 50 сенаторів, 48 - проти. Серед демократів за проголосував лише сенатор Джо Менчін, з республіканців утрималася сенаторка Ліза Меркаускі, інші ж підтримали кандидатуру Кавано.

Перед початком голосування з балкону залу засідань Сенату лунали голоси протестувальників, які затримали процедуру. Голосування також супроводжувалося протестом на Капітолійському пагорбі та поблизу будівлі Верховного суду США.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що протистояння навколо обрання Кавано буде корисним для Республіканської партії на найближчих проміжних виборах, які мають відбутися в листопаді. Щодо тиску демократів та протестувальників Макконнелл заявив: "нас буквально штурмує натовп", повідомляє агентство Reuters. Дональд Трамп сказав, що Кавано "чудово впорається" з роботою у Верховному суді.

Конфлікти довкола Кавано

Голосуванню передували численні акції протесту проти Кавано у Вашингтоні. Бретта Кавано обвинувачують у сексуальних домаганнях. 27 вересня під час слухань в комітеті юстиції Сенату 51-річна професорка психології Крістін Блазі Форд у деталях описала спробу Кавано зґвалтувати її на шкільній вечірці влітку 1982 року. 15-річна Форд відвідала вечірку в будинку в штаті Меріленд, на якій був присутній і 17-річний Кавано. За словами жінки, Кавано і його друг, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, заштовхнули її в кімнату, потім Кавано спробував зняти з Форд одяг. Але дівчині вдалося вирватися і залишити будинок.

Сам Кавано відкидав обвинувачення. Оглядачі критикують його за занадто емоційні виступи під час слухань, які самі по собі, на думку критиків Кавано, роблять його негідним посади судді Верховного суду, навіть якщо він не винен у жодних домаганнях.

Суддя-консерватор Кавано відомий тим, що тривалий час співпрацював з республіканцями. Президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Кавано на посаду судді Верховного суду 9 липня цього року. Судді Верховного суду, які призначаються довічно, ухвалюють рішення з ключових питань, щодо яких суди нижчої юрисдикції часто не можуть дійти згоди. За останні роки рішення Верховного суду неодноразово означали масштабні суспільні зміни в США.