 Сенат США затвердив Бретта Кавано суддею Верховного суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Сенат США затвердив Бретта Кавано суддею Верховного суду

За обрання висуванця Трампа Бретта Кавано проголосували 50 сенаторів, 48 висловилися проти. Республіканці сподіваються, що протистояння навколо обрання Кавано допоможе їм на виборах.

Бретт Кавано здобув підтримку Сенату

Бретт Кавано здобув підтримку Сенату

Сенат США у суботу, 6 жовтня, підтримав кандидатуру Бретта Кавано, висунутого президентом США Дональдом Трампом, на посаду судді Верховного суду. За Кавано проголосували 50 сенаторів, 48 - проти.  Серед демократів за проголосував лише сенатор Джо Менчін, з республіканців утрималася сенаторка Ліза Меркаускі, інші ж підтримали кандидатуру Кавано.

Перед початком голосування з балкону залу засідань Сенату лунали голоси протестувальників, які затримали процедуру. Голосування також супроводжувалося протестом на Капітолійському пагорбі та поблизу будівлі Верховного суду США.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що протистояння навколо обрання Кавано буде корисним для Республіканської партії на найближчих проміжних виборах, які мають відбутися в листопаді. Щодо тиску демократів та протестувальників Макконнелл заявив: "нас буквально штурмує натовп", повідомляє агентство Reuters. Дональд Трамп сказав, що Кавано "чудово впорається" з роботою у Верховному суді.

DW.COM

Дональд Трамп вважає, що Китай намагається йому помститися за жорстку лінію в питанні міжнародної торгівлі. (26.09.2018)

51-річна професорка університету з Каліфорнії звинуватила кандидата на посаду судді Верховного суду США Бретта Кавано у спробі зґвалтування її на початку 1980-х років під час шкільної вечірки. (17.09.2018)

Конфлікти довкола Кавано

Голосуванню передували численні акції протесту проти Кавано у Вашингтоні. Бретта Кавано обвинувачують у сексуальних домаганнях. 27 вересня під час слухань в комітеті юстиції Сенату 51-річна професорка психології Крістін Блазі Форд у деталях описала спробу Кавано зґвалтувати її на шкільній вечірці влітку 1982 року. 15-річна Форд відвідала вечірку в будинку в штаті Меріленд, на якій був присутній і 17-річний Кавано. За словами жінки, Кавано і його друг, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, заштовхнули її в кімнату, потім Кавано спробував зняти з Форд одяг. Але дівчині вдалося вирватися і залишити будинок.

Сам Кавано відкидав обвинувачення. Оглядачі критикують його за занадто емоційні виступи під час слухань, які самі по собі, на думку критиків Кавано, роблять його негідним посади судді Верховного суду, навіть якщо він не винен у жодних домаганнях.

Суддя-консерватор Кавано відомий тим, що тривалий час співпрацював з республіканцями. Президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Кавано на посаду судді Верховного суду 9 липня цього року. Судді Верховного суду, які призначаються довічно, ухвалюють рішення з ключових питань, щодо яких суди нижчої юрисдикції часто не можуть дійти згоди. За останні роки рішення Верховного суду неодноразово означали масштабні суспільні зміни в США.

Дивитись відео 02:02
Now live
02:02 хв

Здоров'я Трампа: чи здатний він бути президентом США? (12.01.2018)

 

Аудіо й відео до теми

Здоров'я Трампа: чи здатний він бути президентом США? (12.01.2018)  

Також за темою

Brett Kavanaugh Anhörung vor dem US-Senat wegen Missbrauchsvorwürfen

Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Кавано на посаду верховного судді 28.09.2018

Висунуту Трампом кандидатуру на посаду судді Верховного суду підтримали у юридичному комітеті Сенату США. Однак один з членів комітету зажадав перевірки з боку ФБР.

USA Proteste gegen Brett Kavanaugh in Washington

Демонстрації проти Кавано у Вашингтоні: сотні затриманих 05.10.2018

Тисячі людей прийшли до американського Сенату, виступаючи проти призначення овинуваченого у домаганнях судді Бретта Кавано на посаду члена Верховного суду. Поліція затримала 300 демонстрантів.

Brett Kavanaugh Anhörung vor dem US-Senat wegen Missbrauchsvorwürfen

Скандал з домаганнями: Трамп і далі вимагає голосувати за суддю Кавано 28.09.2018

Дональд Трамп закликав Сенат голосувати за Бретта Кавано на посаду судді Верховного суду. Цьому заклику передували драматичні слухання в комітеті Сенату.

Реклама

Докладно

Політична реклама у Сараєві, вересень 2018 року

Боснія і Герцеговина: вибори - між Путіним та Ердоганом

За 23 роки Боснія та Герцеговина так і не змогла подолати етнічні протиріччя.  

Toyota відкликає автомобілі через дефект у гібридній системі

Toyota відкликає 2,4 мільйона гібридних автомобілів

У гібридній системі автомобілів Prius і Auris виявлені несправності, через які може глохнути двигун.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  