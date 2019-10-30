 Сенат США визнав геноцид вірмен | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2019

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Новини

Сенат США визнав геноцид вірмен

Верхня палата американського Конгресу одноголосно визнала вбивство 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом. Туреччина завжди заперечувала масові вбивства вірмен.

Конгрес США

Конгрес США

Сенат Конгресу США у четвер, 12 грудня, одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом. "Це момент істини, який був відкладений на занадто тривалий час", - заявив сенатор-республіканець Тед Круз після ухвалення резолюції. Очікується, що Анкара знову висловить своє обурення через визнання геноциду вірмен, передає агенція AFP. 

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Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію про визнання масового вбивства вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом. (30.10.2019)

Відзначення у Франції на державному рівні 104-их роковин геноциду вірмен спричинило гостру критику з боку турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. (24.04.2019)

Раніше у жовтні Палата представників Конгресу США офіційно визнала вбивство 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії 1915-1923 роках геноцидом. При цьому документ підтримали як демократи, так і члени Республіканської партії президента США Дональда Трампа. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував це рішення, заявивши, що воно було ухвалене "тільки з внутрішньополітичних міркувань".

Конгрес США роками зволікав з визнанням різанини вірмен геноцидом через побоювання погіршення відносин із союзником у НАТО. Однак останнім часом на ситуацію, крім воєнної операції Анкари в Сирії, вплинуло також рішення Туреччини придбати російські ЗРК С-400, попри незадоволення США. Раніше знищення вірмен в Османській імперії назвали геноцидом Німеччина, Франція, Росія, Ватикан, Швейцарія, Нідерландита ще понад десяток держав.

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