Сенат США визнав геноцид вірмен

Сенат Конгресу США у четвер, 12 грудня, одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом. "Це момент істини, який був відкладений на занадто тривалий час", - заявив сенатор-республіканець Тед Круз після ухвалення резолюції. Очікується, що Анкара знову висловить своє обурення через визнання геноциду вірмен, передає агенція AFP.

Раніше у жовтні Палата представників Конгресу США офіційно визнала вбивство 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії 1915-1923 роках геноцидом. При цьому документ підтримали як демократи, так і члени Республіканської партії президента США Дональда Трампа. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував це рішення, заявивши, що воно було ухвалене "тільки з внутрішньополітичних міркувань".

Конгрес США роками зволікав з визнанням різанини вірмен геноцидом через побоювання погіршення відносин із союзником у НАТО. Однак останнім часом на ситуацію, крім воєнної операції Анкари в Сирії, вплинуло також рішення Туреччини придбати російські ЗРК С-400, попри незадоволення США. Раніше знищення вірмен в Османській імперії назвали геноцидом Німеччина, Франція, Росія, Ватикан, Швейцарія, Нідерландита ще понад десяток держав.