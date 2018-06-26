Сенат Нідерландів схвалив закон про часткову заборону закривати обличчя

Верхня палата нідерландського парламенту - Сенат - у вівторок, 26 червня, підтримала законопроект, що частково забороняє носіння одягу, який закриває обличчя. Дія закону поширюється на паранджу або нікаб, але не хіджаб, який закриває тільки волосся. Також заборона стосується таких аксесуарів як мотоциклетні шоломи та лижні маски.

Зазначені предмети заборонено носити у державних установах, громадському транспорті, школах та лікарнях, але на вулиці вони дозволені. Утім, на вулиці поліція може попросити зняти їх та показати обличчя. Порушникам норм закону загрожує штраф у розмірі до 400 євро.

Нижня палата парламенту Нідерландів схвалила законопроект ще в 2016 році. В Нідерландах, за оцінками, проживають лише від 200 до 400 жінок, які носять паранджу та нікаб, зазначає агенція Reuters.

Першою європейською країною, яка заборонила носіння в громадських місцях паранджі та нікабу, була Франція - там ця заборона діє з квітня 2011 року. Також заборона закривати обличчя у громадських місцях діє в Бельгії, Австрії та Болгарії. В серпні така ж заборона набере чинності у Данії. В Нимеччині, Швейцарії, Естонії, Латвії, Литві та Норвегії точаться дискусії з приводу можливої заборони.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Велика різноманітність Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Шейла Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хіджаб У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хіджаб аміра Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хімар Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Чадра Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Нікаб Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Паранджа Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані. Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович

