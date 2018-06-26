 Сенат Нідерландів схвалив закон про часткову заборону закривати обличчя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2018

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Новини

Сенат Нідерландів схвалив закон про часткову заборону закривати обличчя

Сенат Нідерландів проголосував за законопроект, який забороняє носіння в громадських місцях предметів одягу та аксесуарів, що закривають обличчя. Нижня палата парламенту проголосувала за закон ще в 2016 році.

В Нідерландах заборонили одяг, що закриває обличчя

В Нідерландах заборонили одяг, що закриває обличчя

Верхня палата нідерландського парламенту - Сенат - у вівторок, 26 червня, підтримала законопроект, що частково забороняє носіння одягу, який закриває обличчя. Дія закону поширюється на паранджу або нікаб, але не хіджаб, який закриває тільки волосся. Також заборона стосується таких аксесуарів як мотоциклетні шоломи та лижні маски.

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У Європі дозволено забороняти жінкам носіння паранджі. Європейський суд з прав людини вже вдруге підтвердив відповідні заборони. (11.07.2017)

Австрійські депутати проголосували за пакет заходів з інтеграції біженців, який передбачає заборону на безкоштовне поширення Корану, а також носіння паранджі на вулиці. (17.05.2017)

Зазначені предмети заборонено носити у державних установах, громадському транспорті, школах та лікарнях, але на вулиці вони дозволені. Утім, на вулиці поліція може попросити зняти їх та показати обличчя. Порушникам норм закону загрожує штраф у розмірі до 400 євро.

Нижня палата парламенту Нідерландів схвалила законопроект ще в 2016 році. В Нідерландах, за оцінками, проживають лише від 200 до 400 жінок, які носять паранджу та нікаб, зазначає агенція Reuters.

Першою європейською країною, яка заборонила носіння в громадських місцях паранджі та нікабу, була Франція - там ця заборона діє з квітня 2011 року. Також заборона закривати обличчя у громадських місцях діє в Бельгії, Австрії та Болгарії. В серпні така ж заборона набере чинності у Данії. В Нимеччині, Швейцарії, Естонії, Латвії, Литві та Норвегії точаться дискусії з приводу можливої заборони.

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    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

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  • Жінка у шейлі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Шейла

    Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.

  • Жінка у хіджабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб

    У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.

  • Жінка у хіджабі аміра

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб аміра

    Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".

  • Жінка у хімарі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хімар

    Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.

  • Жінка у чадрі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Чадра

    Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.

  • Жінка у нікабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Нікаб

    Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.

  • Жінка у паранджі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Паранджа

    Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані.

    Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович


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Дискусія про паранджу в Німеччині (19.08.2016)

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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

У Німеччині не вщухають дискусії щодо заборони одягу мусульманок, який закриває обличчя. Чим відрізняються традиційні головні убори та елементи одягу - в галереї DW. (26.08.2016)  

Аудіо й відео до теми

Дискусія про паранджу в Німеччині (19.08.2016)  

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Нова заборона стосується як предметів одягу мусульманських жінок, які закривають обличчя, так і різного роду масок і спецзасобів. Порушникам загрожує штраф у 150 євро.

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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? 26.08.2016

У Німеччині не вщухають дискусії щодо заборони одягу мусульманок, який закриває обличчя. Чим відрізняються традиційні головні убори та елементи одягу - в галереї DW.

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