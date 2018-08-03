Сенатор США доставив Володимиру Путіну лист від Дональда Трампа

Американський сенатор від республіканців Ренд Пол повідомив, що під час поїздки до Москви доставив листа президента США главі російської держави. "Мені випала честь доставити лист Дональда Трампа в адміністрацію президента Володимира Путіна", - написав Пол у середу, 8 серпня, у Twitter. За його словами, "лист наголошує на важливості подальшої взаємодії у різних сферах, включно з боротьбою з тероризмом, посиленням діалогу між законодавцями та продовженням культурних обмінів".

Раніше сенатор зазначив, що поїхав до Москви для заохочення дипломатичних відносин на тлі напруження між США та РФ. У Білому домі поки не прокоментували цього листа, повідомила агенція Reuters.

У Кремлі поки не ознайомилися з листом американського президента, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков. "Очікуємо, що найближчим часом він надійде до адміністрації президента", - цитує Пєскова "Інтерфакс".

Раніше Ренд Пол запросив російських депутатів відвідати Вашингтон та пообіцяв протидіяти запровадженню нових санкцій проти РФ.

Нагадаємо, після двосторонньої зустрічі в середині липня в Гельсінкі Трамп запросив Путіна до Вашингтона. Візит російського президента до США попередньо запланували на осінь, однак невдовзі перенесли на початок 2019 року.

Після Гельсінкі багато республіканців критикували Трампа за нездатність під час прес-конференції з Путіним стати на захист американських спецслужб, які переконані у втручанні Москви у вибори в США. Натомість Ренд Пол активно захищав Трампа після зустрічі з Путіним.