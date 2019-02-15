Сенатор Грем: Нові санкції США мають зачепити близьке коло Путіна

Оновлений варіант законопроекту "Про захист американської безпеки від агресії Кремля (DASKA)" включає в себе "посилення санкцій проти внутрішнього кола Путіна". Про це в п'ятницю, 15 лютого, в інтерв'ю кореспонденту DW заявив один з співавторів документа, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який прибув у складі американської делегації на Мюнхенську конференцію з безпеки.

За його словами, особливість нового законопроекту в тому, що він "більш специфічно" спрямований проти людей з оточення російського президента. "Він вдаряє по енергетичному сектору, він ще більше вдаряє по його кишені, і я сподіваюся, вони (санкції. - Ред.) будуть мати довготривалий ефект", - підкреслив американський сенатор.

Мета нових санкцій - "змінити поведінку" і "примусити росіян до того, щоб вони перестали погрожувати сусідам, побачити, як вони підуть". Влада в Кремлі повинна "перестати створювати перешкоди демократії по всьому світу, в тому числі нам", зазначив сенатор.

За його словами, "якщо ви маєте намір втручатися в американські вибори і намагатися розколоти Америку, то вам доведеться заплатити за це. І ті, хто отримує вигоду від цієї клептократії, мається на увазі Росія, їм теж доведеться заплатити". Сенатор сподівається, що законопроект DASKA буде підтриманий більшістю в Конгресі США і підписаний президентом Дональдом Трампом.

Сенатори запропонували нові санкції

Законопроект, який покликаний відреагувати на ймовірне втручання Москви в американські вибори і агресію в Україні, був внесений в американський Сенат 13 лютого. Він передбачає санкції проти банківського і енергетичного секторів РФ, а також щодо операцій з російським зовнішнім боргом. Оновлену і доповнену версію законопроекту розробили демократи Бен Кардін, Боб Менендес, Джинн Шейхін і республіканці Ліндсі Грем і Корі Гарднер. У канцелярії Боба Менендеса відзначили, що нинішній варіант законопроекту жорсткіший, ніж той, який сенатори безуспішно намагалися провести через Сенат минулого року.

Серед іншого документ передбачає санкції проти російських банків, які підтримують зусилля, спрямовані на втручання в іноземні вибори. Штрафні заходи пропонується ввести проти російських проектів щодо зрідженого газу за межами РФ, російських кіберструктур, нового суверенного боргу, а також проти окремих осіб, підозрюваних у пособництві "незаконним і шкідливим діям, здійснюваним, прямо або побічно, від імені президента Росії Володимира Путіна".

Якщо закон набере чинності, Держдепартаменту США буде доручено перевірити можливість наділення РФ статусом держави-спонсора тероризму. У документі також міститься вимога до страхових фірм надавати інформацію про бенефіціарів компаній, що купують дорогу нерухомість у Сполучених Штатах.

Щоб набрати чинність, цей законопроект повинен бути прийнятий обома палатами Конгресу і отримати схвалення Дональда Трампа. Боб Менендес заявив, що Конгрес бажає відреагувати на гуманітарну катастрофу в Сирії, де РФ підтримує президента Башара Асада, на агресію Москви в Україні і на постійну "ерозію міжнародних норм".