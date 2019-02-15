 Сенатор Грем: Нові санкції США мають зачепити близьке коло Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2019

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Сенатор Грем: Нові санкції США мають зачепити близьке коло Путіна

Законопроект про нові санкції США б'є по енергетичному сектору Росії, він спрямований проти оточення президента РФ Путіна, заявив в інтерв'ю Deutsche Welle його ініціатор, сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Ліндсі Грем на Мюнхенській конференції з безпеки

Ліндсі Грем на Мюнхенській конференції з безпеки

Оновлений варіант законопроекту "Про захист американської безпеки від агресії Кремля (DASKA)" включає в себе "посилення санкцій проти внутрішнього кола Путіна". Про це в п'ятницю, 15 лютого, в інтерв'ю кореспонденту DW заявив один з співавторів документа, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який прибув у складі американської делегації на Мюнхенську конференцію з безпеки.

За його словами, особливість нового законопроекту в тому, що він "більш специфічно" спрямований проти людей з оточення російського президента. "Він вдаряє по енергетичному сектору, він ще більше вдаряє по його кишені, і я сподіваюся, вони (санкції. - Ред.) будуть мати довготривалий ефект", - підкреслив американський сенатор.

Мета нових санкцій - "змінити поведінку" і "примусити росіян до того, щоб вони перестали погрожувати сусідам, побачити, як вони підуть". Влада в Кремлі повинна "перестати створювати перешкоди демократії по всьому світу, в тому числі нам", зазначив сенатор.

За його словами, "якщо ви маєте намір втручатися в американські вибори і намагатися розколоти Америку, то вам доведеться заплатити за це. І ті, хто отримує вигоду від цієї клептократії, мається на увазі Росія, їм теж доведеться заплатити". Сенатор сподівається, що законопроект DASKA буде підтриманий більшістю в Конгресі США і підписаний президентом Дональдом Трампом.

Сенатори запропонували нові санкції

Законопроект, який покликаний відреагувати на ймовірне втручання Москви в американські вибори і агресію в Україні, був внесений в американський Сенат 13 лютого. Він передбачає санкції проти банківського і енергетичного секторів РФ, а також щодо операцій з російським зовнішнім боргом. Оновлену і доповнену версію законопроекту розробили демократи Бен Кардін, Боб Менендес, Джинн Шейхін і республіканці Ліндсі Грем і Корі Гарднер. У канцелярії Боба Менендеса відзначили, що нинішній варіант законопроекту жорсткіший, ніж той, який сенатори безуспішно намагалися провести через Сенат минулого року.

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"Роснефть", "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз" вимагають від західних покупців нафти оплати не в доларах, а в євро, а також сплати усіх штрафів у разі, якщо на заваді угодам стануть санкції США, передає агенція Reuters. (09.11.2018)

США додали до санкційного списку ще 18 осіб та чотири компанії з Росії. Водночас були скасовані обмеження щодо трьох компаній російського бізнесмена Олега Дерипаски. (19.12.2018)

Серед іншого документ передбачає санкції проти російських банків, які підтримують зусилля, спрямовані на втручання в іноземні вибори. Штрафні заходи пропонується ввести проти російських проектів щодо зрідженого газу за межами РФ, російських кіберструктур, нового суверенного боргу, а також проти окремих осіб, підозрюваних у пособництві "незаконним і шкідливим діям, здійснюваним, прямо або побічно, від імені президента Росії Володимира Путіна".

Якщо закон набере чинності, Держдепартаменту США буде доручено перевірити можливість наділення РФ статусом держави-спонсора тероризму. У документі також міститься вимога до страхових фірм надавати інформацію про бенефіціарів компаній, що купують дорогу нерухомість у Сполучених Штатах.

Щоб набрати чинність, цей законопроект повинен бути прийнятий обома палатами Конгресу і отримати схвалення Дональда Трампа. Боб Менендес заявив, що Конгрес бажає відреагувати на гуманітарну катастрофу в Сирії, де РФ підтримує президента Башара Асада, на агресію Москви в Україні і на постійну "ерозію міжнародних норм".

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