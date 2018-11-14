Сенатори США закликали не призначати російського генерала главою Інтерполу

Четверо сенаторів, які є членами Гельсінської комісії США, звернулись до президента Дональда Трампа та генеральної асамблеї Інтерполу і просять перешкодити російському генерал-майору Олександру Прокопчуку обійняти посаду президента Міжнародної організації кримінальної поліції. "Це все одно, що лисицю зробити відповідальною за курник", - йдеться в їхній спільній заяві, опублікованій у понеділок, 19 листопада, на сайті сенатора-республіканця Роджера Уікера.

Як наголошується в документі, "Росія неодноразово порушувала правила Інтерполу, використовуючи його для зведення рахунків і переслідування політичних опонентів, дисидентів і журналістів". "Олександр Прокопчук особисто брав участь в здійсненні цієї стратегії залякування, спрямованої на послаблення демократичних інститутів і зміцнення авторитарного режиму Путіна", - стверджують сенатори.

У разі обрання Прокопчук продовжить "інституалізовані зловживання" червоними циркулярами Інтерполу і буде "блокувати всі зусилля зі здійснення істотних реформ", йдеться у зверненні, яке, крім Уікера, підписали республіканець Марко Рубіо і представники демократів Джин Шахін та Кріс Кунс.

Україна висунула ультиматум

Напередодні присутній на генеральній асамблеї Інтерполу український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна може взагалі припинити своє членство в організації у разі обрання президентом представника Росії. За його словами, можливе президентство Росії в Інтерполі є "абсурдним, суперечить духу і цілям організації".

Раніше, 17 листопада, британська газета The Times повідомила, що генерал Прокопчук став фаворитом у боротьбі за пост глави Інтерполу. Рішення про проведення виборів нового президента Інтерполу було ухвалено після того, як в жовтні зник тодішній глава цієї поліцейської організації Мен Хунвей. Згодом з'ясувалося, що він перебуває в Китаї, де проти нього ведеться розслідування у справі про корупцію.

Олександр Прокопчук з 2016 року обіймає посаду віце-президента Інтерполу. Вибори нового глави Інтерполу відбудуться 21 листопада в Дубаї.